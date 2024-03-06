前海能源中標香港北部都會區區域供冷項目　促港深綠色融合發展

《前海深港現代服務業合作區總體發展規劃》提出，要進一步推進深港「一體化」，將前海打造為「深港深度融合發展引領區」。近日，深圳市前海建投集團旗下全資子公司——深圳市前海能源科技發展有限公司（以下簡稱「前海能源」）參與組建的聯合體成功競得香港「北部都會區」發展計劃重要組成部分——古洞北新發展區第一期區域供冷系統的設計、建造及營運（DBO）合約（以下簡稱「古洞北項目」）。這是繼2020年前海能源中標香港啟德項目後又一重要深港合作項目成果。



服務範圍「再擴大」：供冷項目覆蓋面積達120萬平方米

據介紹，古洞北項目位於香港新界粉嶺公路北面的古洞北新發展區，是香港特區政府「北部都會區」發展計劃的重要組成部分及香港特區政府為優化城市基礎設施、提升香港國際競爭力而立項建設的重點工程。此次前海能源參與組建的聯合體中標項目供冷規模達1.8萬冷噸，服務面積約40萬平方米，服務內容包括區域供冷系統設計和建造及10年期運營。加上2020年前海能源中標的香港啟德項目（為81萬平方米辦公及公共建築提供集中供冷服務），前海在港集中供冷服務範圍擴大1/3，達120萬平方米，有力推動深港綠色融合發展再上新台階。

雙向奔赴「促融合」：「前海模式」推動深港互通互鑒

近年來，前海依靠綠色低碳技術創新驅動，率先在前海規劃建設10座供冷站，打造世界級規模城市集中供冷系統，促進經濟社會綠色轉型，自2014年以來，前海共建成投運2號、4號、5號、6號、10號共5個供冷站一期項目，接入供冷面積已達472萬平方米，供冷規模約19萬冷噸。前海區域集中供冷系統具有強大減碳能力，每年可節約1.3億度電，減少碳排放量相當於5000畝森林的碳匯能力。根據中國建築節能協會在2023年發佈的研究成果，前海區域集中供冷的裝機容量及蓄冷能力在全國區域能源領域占比最高達到24%，前海能源在區域能源行業的綜合市場佔有率為13.4%。

前海能源中標香港北部都會區區域供冷項目。（羊城晚報）

多年來，前海能源在區域集中供冷規劃、設計、投資、建造、運營方面積累了豐富經驗和技術創新成果，其服務客戶不乏落戶前海的周大福集團、新世界集團、嘉裡集團等知名港資企業，前海「綠色名片」越擦越亮，集中供冷「前海模式」獲得香港業內人士認可和好評，極大推動深港兩地在綠色能源方面的交流合作。近期，香港工程師學會到訪前海，針對前海區域集中供冷開展了深度調研，再次將深港互訪互通推上更高一階。

目前，前海能源香港啟德項目也正有序推進，項目深港團隊有機融合、深港規則有力對接，項目已於2023年底實現對外臨時供冷，計劃於2024年6月全面建成投運。

合作能級「再提升」：開創深港「一體化」綠色發展新局面

《前海深港現代服務業合作區總體發展規劃》提出，要「堅持依託香港、服務香港，加快推進規則機制一體化銜接、基礎設施一體化聯通、民生領域一體化融通」。前海將以兩度中標香港重大能源項目為契機，組建精幹團隊全力以赴投身項目各項工作，聯合多方優勢力量，加強與中聯辦、香港特區協會、組織的溝通協調，加快推進項目落地，堅持「引進來」和「走出去」相結合，不斷加強合作廣度、對接深度，在綠色發展方面深化與港澳規則銜接、機制對接，推進市場一體化進程，完善加強深港協同協調發展模式，輸出更多可複製、可推廣的深港融合「前海模式」，打造更多深港合作「生動範例」。

同時，前海將繼續高質量加快推進前海3號、7號供冷站一期工程以及2號、5號供冷站二期工程的建設，通過積極探索更加節能的海水冷卻、再生水資源利用、熱電廠餘熱蒸汽製冷等多能互補技術，以創新驅動產業發展，實現區域能源梯級綜合利用，在節能的同時提供高品質空調冷源和專業化供冷服務，打造世界級規模的區域集中供冷系統，助力「雙碳」目標實現。