反對無效！男員工肚痛誤闖女廁10秒被炒　提告公司「一原因」敗訴

內地廣東中山一家玩具公司一名男員工，因誤入女廁「嚴重違紀」，當天即被開除，男員工不服怒告求償，稱自己鬧肚子走錯僅10秒鐘，近日法院因其在職9年「無意走錯廁所不符合常理」判他敗訴。



據《看看新聞》報道，張某多年前入職某玩具公司，任搪膠部員工，雙方簽訂無固定期限勞動合同。公司廠規第4條規定，在廠內賭博、打罵、吵架、無理取鬧的送公安部門處理並開除出廠，張某簽名確認了該廠規。

某日，張某進入女廁所大約10秒後，又出來進入男廁所，當時有女員工正在如廁。當天，公司向張某出具處分通知書，以其違反廠規第4條無理取鬧、進入女廁所為由，對其做出開除決定。並向其出具了《關於公司與張某解除勞動關係的回復》，表明該公司工會對開除張某的決定予以同意。

張某辯稱，當天他因拉肚子，不小心誤入女廁所且不超過10秒鐘，發現後立即走回男廁所，公司以此認定他無理取鬧、違反「廠規」，屬違法解除勞動合同。

隨後，張某申請勞動仲裁，請求裁決公司向其支付違法解除勞動合同的賠償金45900元人民幣，及未提前三十日以書面通知的代通知金2700元人民幣。仲裁駁回了他的訴訟請求。張某不服，並訴至法院。

法院審理後認為，從證據來看，公司處分通知書對張某違紀情況記載為「違反廠規第4條（無理取鬧、進入女廁所）」，並寫明因其嚴重違反廠規、予以開除的處理意見，張某簽名並勾選了「接受處理決定」；另在常理方面，該公司廠區使用多年，未有過搬遷、重建，張某作為在公司工作近9年的老員工，對廁所的位置、情況應當清楚，即使存在其所述生理原因，走錯廁所的可能性也較小，所述「無意走錯廁所的理由不符合常理」，其行為主觀上存在惡意，對女員工的隱私亦構成了侵犯，有違公序良俗，屬廠規中「無理取鬧」範圍。

綜上，法院認定，公司以張某嚴重違反規章制度為由解除勞動關係的做法並無不當。故張某要求公司支付違法解除勞動合同賠償金，亦不予支持。

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