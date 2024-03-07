瘋傳內地女「低頭玩手機仆落樓梯爆頭死」 鮮血流滿地 真相曝光
撰文：TVBS新聞網
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四川省自貢市日前傳來一起嚴重的意外事件。
一名婦人日前邊走路邊滑手機，結果沒注意到一處的階梯，竟跌個四腳朝天，頭部直擊階梯，流出大量的鮮血，嚇壞一旁的民眾。
所幸婦人緊急送醫後並無大礙，相關照片在網路上瘋傳，引起網友的熱烈關注。
一度盛傳女子爆頭慘死 當地人澄清送院後已無大礙（點圖放大瀏覽）：
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根據《上游新聞》報導，這起意外事件發生在本月5日，地點位於四川自貢紫檀彙源超市賣場的人行通道。
從照片中，可看見一名身穿黑衣服婦女毫無動靜地倒在台階上，頭部和手下流出大量的鮮血，周圍也有人停下來，協助婦人撥打電話求救。
相關照片在網路上瘋傳，一度傳出婦女走路滑手機「摔死」的消息，不過當地社區民眾指出，婦人確實摔倒，頭部和手也濺血，但婦人在大家的協助下，緊急送醫後並無大礙。
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消息曝光後，就有不少網友紛紛留言表示：
「這真的很危險」
「走路還得看路啊」
「玩手機分心釀意外，個人需負責」
「此事為悲劇，應更多關注公共安全教育」
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