社恐男常有瀕死體驗「以為下一秒就要死」　原來患上這種病？

近年，社交恐懼症（社恐）一詞經常在網上乃至日常生活出現，不少人都以為與內向相似，但前者其實是一種心理障礙，患者甚至會感到痛苦。

今年29歲、在深圳工作的小鍾（化名），就曾經遭遇過突然頭暈、心慌等「瀕死」體驗，甚至在一個月內入院兩次，多番檢查後才發現患上驚恐障礙。



小鍾介紹，自己曾在家中和上班途中突然頭暈、心慌、心悸，極度恐懼不敢亂動，症狀長達十多分鐘，「感到異常驚恐，手腳發麻、呼吸困難，以為下一秒就要死了」。

他曾在一個月內入院兩次，當時急診查血壓180/110mmHG，心率100次，排除心肌梗塞後被轉入心血管內科，排查無異常後出院。小鍾又陸續去神經內科、中醫科、皮膚科、骨科、消化內科等做檢查，結果一一排除相關軀體及大腦器質性問題，直至內科醫生提醒情緒問題也會引起高血壓，他才到深圳大學總醫院臨床心理科門診求醫。

原來，小鍾來自農村，成績優異的他一路靠獎學金讀到博士，還到國外深造，回國後在深圳工作。惟工作後面臨作息改變、社交圈以及職場壓力，小鍾開始自我社交隔離，不參與聚會聚餐、人情應酬，並堅持低物質消費理念。不過，因三觀不合連續兩次「被分手」，成為壓倒駱駝的最後一根稻草，小鍾陷入抑鬱，突然出現驚恐發作。

臨床心理科曾海燕醫生分析，情感受挫可能是小鍾驚恐發作的誘因。（微信公眾號＠深圳大學總醫院）

經醫生分析，情感受挫可能是小鍾驚恐發作的誘因，但其實他一直處於慢性應激狀態。最終，小鍾被診斷為驚恐障礙（精神科診斷體系（DSM-V）），共病軀體疾病「高血壓」。

據介紹，驚恐障礙屬於腦功能性疾病，又稱為急性焦慮發作，主要症狀是驚恐發作，以瀕死感和失控感為主，輕則心慌、氣短胸悶，重則現心悸、呼吸困難或過度換氣，部分患者伴有眩暈、口乾、全身大汗等症狀，一般持續5至20分鐘，最長不超過1小時。

在自我療癒、認知治療及藥物治療下，小鍾的驚恐障礙情況減少。目前，他已接受藥物治療半年，驚恐一直沒有發作，降血壓的藥物亦已停用，但每兩個月仍然要回醫院覆診。

驚恐障礙屬於腦功能性疾病，又稱為急性焦慮發作，和腦皮質-杏仁核-藍斑核所在的情感環路功能障礙密切相關。（微信公眾號＠深圳大學總醫院）

成年人群患病率1.5%，終身患病率4.7%

醫生介紹，驚恐發作亦見於一些軀體性的疾病，心肌梗塞、嗜鉻細胞瘤、甲亢、物質或者酒精依賴/戒斷綜合症，低鉀、低血糖、缺氧、酸中毒等疾病。

不過，驚恐障礙是指排除上述的軀體和器質性疾病基礎，以反覆出現驚恐發作體驗、對發作的預期焦慮以迴避行為為主症，一次發作後，對再次發作的預期性焦慮以及迴避行為超過1個月即達到診斷標準。

值得一提的是，大約30至50%的患者的驚恐發作和特定的情境有關，例如密閉的空間、飛機上、開車時、人多的地方或者演講的場合，因此驚恐障礙又有幽閉恐懼症、廣場恐懼症等稱謂，部分人或者至親或曾遭遇車禍、飛機失事等經歷。

由於驚恐發作不分時間地點，不少患者都會有迴避行為，例如避免到人多的公共場所、出行時會避免乘坐飛機、因為擔心開車時肢體麻痺出車禍又不再駕駛等。

據介紹，驚恐障礙在成年人群中患病率為1.5%，年患病率為2.7%，終身患病率為4.7%。大多數人犯病時會選擇在急診和心血管內科就診。