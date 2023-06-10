內地社恐IT男離職回家賣羊糞　「化糞為寶」抖音賣肥料月賺100萬

中國一名90後的程式設計師楊國民曾因為「社恐」體質造成工作上的不便，因此，他在2021年回到家鄉內蒙古創業，做起有機羊糞肥的生意。他認為，現代年輕人愈來愈重視生活，喜歡在陽台種菜養花，他便專門量身打造小包裝羊糞，吸引近19萬人好奇關注，一個月可從他店裡買走300噸，「以前有人嘲笑我，現在都回來跟我一起幹。」



《中華網》報導，楊國民回到老家後便萌生一個想法，如何將普通牧民家中的羊糞變廢為寶？做成有機肥似乎是個不錯的想法，於是他便開始收集羊糞，羊糞經過高溫發酵變成有機肥，顏色為深褐色，形如絮狀，沒有雜質和異味，家裡的陽台和小院都可以使用。

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楊國民在決定投入「羊糞」有機肥事業後，他還注意到「行銷」的關鍵在於新科技衍生出的「短視頻（短影音）」平台，他在抖音上推廣「小包裝」羊糞，意外獲得奇效。楊國民表示，在抖音上每個月銷量約在300單上下，相當300噸左右的羊糞，100萬元人民幣的銷售額。

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對於周邊的牧民而言，羊糞算是經濟價值較低的產物，不過，賣給楊國民還可以有額外收入，雙贏獲利下，也讓楊國民在「羊糞」事業上佔得先機。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】