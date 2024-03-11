偷圖男扮女一人分飾多角　上海男網戀詐騙近10萬落網

河南南陽市男子小朱，前年透過網遊結識了名為「夏星河」的女生，對方多次問他索要錢財，但他未有起疑。直至今年2月，小朱意外得知女友竟是「男扮女裝」，懷疑受騙的他立即報警求助。



南陽市警方介紹，2022年2月，通過某網絡遊戲，內鄉縣湍東鎮的小朱結識了「夏星河」，雙方隨即添加為微信好友。聊天中，「夏星河」稱自己父母雙亡，一直與乾爹生活，並多次向小朱索要生活費。期間，夏星河乾爹「嬴顏兮」和小朱線下見面，獲取他的信任。

不久後，「夏星河」自稱因生活所迫，被浙江富商「潘歡迎」包養，還經常被對方無故打罵虐待。出於同情，小朱多次向其轉賬，每次幾千元不等。甚至到最後，「夏星河」還上演了繼承富商遺產的戲碼，再次騙取小朱4萬餘元。

王某多次向小朱索要錢財。（微信公眾號＠平安南陽）

2024年2月，小朱意外得知，網戀了2年的女友竟是男扮女裝。眼看人財兩空，損失高達9萬餘元，小朱立即報警求助。

通過深挖徹查，辦案民警很快掌握嫌疑人王某的犯罪證據，並迅速對其上網追逃。上海警方接到線索後，依法將王某傳喚到案。

王某因涉嫌詐騙犯罪，被內鄉縣公安局依法刑事拘留。（微信公眾號＠平安南陽）

經查，王某以網戀為噱頭，一人分飾多角，通過索要生活費、家庭發生變故等理由詐騙錢財。目前，王某因涉嫌詐騙犯罪，被內鄉縣公安局依法刑事拘留。