有片｜廣州男誤認《盜墓筆記》為日漫　罵影響穩定怒砸簽名牆被捕

昨日（10日），廣州動漫星城漫展上一名男子將內地作品《盜墓筆記》的插畫誤認為日本動漫，情緒激動，當場爆粗又大罵「是日本明星，影響穩定」，怒砸簽名牆並拿出手機拍攝，引發大量群眾圍觀，現場影片瘋傳。廣州北京路派出所今日（11日）稱，男子昨天已被帶到派出所，正在調查中，會依法處理。



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據網傳消息，廣州動漫星城展出內地網絡小說《盜墓筆記》簽名牆，上頭有小說主角「吳邪」日漫風格的插畫，並特別提醒粉絲勿在既有插畫上塗鴉，旁邊有一大片空白處供粉絲留名紀念或二創。

不料一名男子刻意在「吳邪」臉上作畫，有粉絲上前提醒旁邊有空白處，不料該男子突然大怒，大罵「這種日本人的東西，我是中國人！我還不能畫臉了？太過分了！」

該男子還稱「喜歡這個甚麼明星啊，這日本明星」，即使有旁人解釋「但是這個是我們的動漫」，男子仍批評「太過分」、「影響社會穩定」，更破壞簽名牆，引來不少人圍觀。

《盜墓筆記》是內地作家南派三叔所著的盜墓題材小說，講述吳邪、張起靈、王胖子等人進入古墓探險的故事。《盜墓筆記》系列共出版實體書九本，單本銷量平均過百萬，九部總銷量超過1200萬冊。