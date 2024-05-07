天文台特別天氣提示｜新界東部持續有雨區發展　局部地區驟雨較多

天文台今日（7日）表示，一股偏東氣流正逐漸影響廣東沿岸。正午時分，本港大部分地區氣溫上升至30度左右，全港最熱是在元朗公園最高錄得32.9度、深水埗有32.8度，及跑馬地有32.6度。

天文台下午1時20分表示，本港風勢微弱﹐新界東部持續有雨區發展，局部地區驟雨較多，促市民請留意天氣變化。

此外，受高空擾動影響，下周初至中期華南沿岸天氣不穩定，下周日（12日）是母親節，最高氣溫29度，有幾陣驟雨，下周三（15日）佛誕假期，也是多雲及驟雨天，局部地區有雷暴，最高氣溫為26度。



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天文台表示，一股清勁至強風程度的偏東氣流會在未來兩三日影響廣東沿岸，該區雲量較多及有幾陣驟雨。偏東氣流會在周末期間被一股偏南氣流取代，沿岸地區天氣炎熱，亦有幾陣驟雨。受高空擾動影響，下周初至中期華南沿岸天氣不穩定。

一股偏東氣流正逐漸影響廣東沿岸，今日正午時分，本港大部分地區氣溫上升至30度左右，當中有不少區超過32度，包括元朗公園32.9度、深水埗32.8度，及跑馬地32.6度。

天文台預測，下午短暫時間有陽光及炎熱，初時局部地區能見度較低，吹輕微至和緩東風。展望明日（8日）有幾陣驟雨，隨後一兩日風勢頗大，本周六（11日）短暫時間有陽光。

未來九天天氣預測。（天文台圖片）

未來九天天氣方面，除了本周四（9日）外，其餘八天都預測有驟雨，下周一至三（13至15日）同時會在局部地區有雷暴。