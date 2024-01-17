冷鋒嚴寒天氣下周殺到　天文台再下調預測　市區下周三跌至單位數

天文台指一道冷鋒會在星期六(20日)二十四節氣「大寒」晚上至下星期日（21日）早上橫過華南沿岸，與其相關的強烈冬季季候風會在隨後數日影響區內，本港市區兩日溫差逹11度，由周六日間最高攝氏26度跌至周日早上15度，周日參加渣打馬拉松的選手要留意。



天文台連日下調下周天氣預測，今早11時半公布的九天天氣預報，將下周一至三（22至24日）市區最低氣溫各下調1度。天文台再預測下周一（22日）市區最低13度，新界再低兩三度，其後拾級而下，下周二（23日）市區最低10度，下周三（24日）降至9度，到下周四（25日）才反彈，但最低仍只有12度。自動分區天氣預報顯示，打鼓嶺下周三早上低至5度。



▼2023年12月21日 寒潮下大帽山極嚴寒▼



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天文台今早（17日）11時半公布的九天天氣預報，將下周一至三（22至24日）的市區最低氣溫預測，較昨日（16日）各下調1度。

周六「大寒」市區最高26度 周日「墮崖式」跌至15度

天文台指出，影響廣東沿岸的東北季候風會在未來一兩日逐漸緩和，該區氣溫逐步回升，市區日間氣溫將由預測今日21度，逐漸升至星期六「大寒」日間最高26度，相當溫暖；打鼓嶺、上水、石崗周六下午初段料升至28度，天水圍、青衣、沙田及將軍澳也料達27度。

不過，一道冷鋒會在星期六晚至星期日早上橫過華南沿岸，與其相關的強烈冬季季候風會在隨後數日影響該區，天氣顯著轉冷，高空擾動亦會在晚上帶來有一兩陣雨。天文台預測周日早上市區氣溫跌至15度，即一夜間跌11度。打鼓嶺溫差更大，天文台料周日最低11度，一夜跌17度，上水及石崗兩日間的溫差也分別達15及16度。

周日渣馬舉行 清晨15度日間有陽光

渣打馬拉松星期日舉行，不少跑手凌晨出門，自動分區天氣預報顯示，凌晨3時天文台總部氣溫已降至16度，清晨再跌至15度，全港各區相若；預測當日部分時間有陽光，日間乾燥，日間最高21度。

▼2023年12月17日 天文台錄得入凍以來最低溫▼



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