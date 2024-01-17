周末天氣｜別被周六氣溫回暖騙了！天文台料周日冷鋒殺到還有陣雨

【注意保暖】星期二，2024年1月16日，冷鋒週末橫過華南，較強、較深厚的冷空氣將逐步南侵。



馬拉松比賽當日北風增強，本港氣溫顯著下降。隨後兩三日逐步轉冷，最低氣溫降至11度或以下。

周六氣溫回暖但周日即遇冷鋒 點圖了解更多：

1月21日星期日是本年度首個大型馬拉松比賽舉行的日子，相信各位長跑健兒都在積極備戰。

去年初的馬拉松比賽，天氣非常潮濕及有霧，給參賽選手帶來一些挑戰。天氣會影響馬拉松選手的發揮，大家必定很關心週日馬拉松比賽的天氣，一起了解週末期間氣溫如何先升後跌吧！

隨著東北季候風在本週後期逐漸緩和，預料氣溫會回升，特別是星期六的日間會相當溫暖，但氣溫將迎來很大轉變！因為一道冷鋒會在星期六晚至星期日早上橫過華南沿岸，本港北風會增強，氣溫會顯著下降。

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冷鋒過境時，同時會為沿岸地區帶來一兩陣雨。若雨勢持續，比賽當日早上的路面有可能仍然會比較濕滑，各位跑手要特別留意，亦請繼續密切關注天文台最新的天氣預測，並根據實際情況調整比賽裝備。

冷鋒帶來的首輪降溫雖然顯著，但星期日的天氣未算寒冷。然而隨後的強烈冬季季候風會把華南以至華中的冷空氣不斷往南推送，隨後兩三日天氣會逐步轉冷，預料本港最低氣溫可降至11度或以下。

具體有多冷現時仍言之尚早，因為各大全球電腦模式對氣溫的跌幅仍有分歧，而且還要視乎降雨這一大變數。綜觀現時各大電腦模式的模擬結果，在冷空氣南侵的同時，高空擾動亦會為華南廣泛地區帶來有雨的天氣，粵北甚至可能出現雨雪。假如屆時珠三角一帶的陰雨天氣持續，本港的氣溫有可能比現時預期的更低。

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天氣隨筆《寒潮過三關》提及過，當高空的西風槽軸呈西南、東北走向及有向南伸跡象，地面相關的冷空氣一般都可以向南長驅直進。

這次大寒前後的冷空氣，可溯源自遠在西伯利亞的「阻塞高壓」。阻塞高壓屬於大型天氣系統，緩慢移動或幾乎停留不動。不同地區在其支配下，可以持續多天出現地區性的乾燥、下雨、降雪或寒冷天氣。

馬拉松是考驗毅力和意志力的運動，祝大家在當日超越自己，迎「鋒」而上，取得好成績！即使不是參與馬拉松的市民，也要留意天氣轉變，多關心身邊的長者、慢性病患者，出門前穿著合適衣物，注意保暖。

原文：迎「鋒」而上：備戰亦備寒 作者：劉子麒、黃家興、林沁宜