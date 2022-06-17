【雨季】未來幾日仍是落雨icon　到底幾時才落完？原來愈熱愈持久

踏入雨季，對於滂沱大雨的景象，香港人都不會陌生。視乎大雨的程度，天文台不時需要發出暴雨警告及其他與暴雨相關的警告。



但大家又知不知道為什麼有些暴雨會較其他暴雨來的特別大、特別持久呢？

讓我們一起看看有利暴雨發展的天氣形勢以及觸發暴雨的一些機制。

【圖解．懶人包】一個圖輯看清為何春夏季節的雨特別持久（點圖放大閱讀）▼▼▼

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觸發暴雨的其中一個主要機制是大氣中有強對流活動，即如圖一灰色線所示，由近地面或低層出現向上衝往高層的上升氣流。若配合不穩定的大氣結構（即下熱上冷）及低層充沛的水汽輸送，就會出現降雨。簡單來說，若熱力及水汽條件充足，對流活動愈強烈、愈持久，地面錄得的雨量便愈多。在春夏季節，華南沿岸包括香港的大氣熱力和水汽條件配合大雨發展並不難。在這前提下，並簡化討論，下文只集中說明動力學上有利強對流發展的天氣形勢。

近地面或低層氣流的匯聚可強迫氣流抬升。至於這些被「迫」上升的氣流可上衝至多高，往往取決於中、高層有沒有支持機制。高空擾動（指大氣中至高層，氣流在近水平方向大幅度的波動）是其一，高空輻散（即高層氣流擴散）是其二。若以流線描繪，擾動氣流就像波浪般傳遞，而波動前的氣流會抬升，波後的氣流會下沉。由於大氣是連續流體，當高層氣流在某空域出現向四周擴散現象時，會對該下方產生向上抽吸作用，以填補因高空輻散而「流失」的空氣。

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如圖一所示，近地面或低層因輻合而被「迫」抬升的空氣，若能配合中層擾動，並加上高空輻散，便可往向上爬升至大氣頂層，形成對流。如果這些有利的大氣形勢持續一段長時間，上升氣流會愈來愈強，支持暴雨發展。

在秋冬季較涼較乾的日子裏，以上的大氣條件和觸發機制往往難以同時出現和配合，廣泛而持續的暴雨因而顯著較少。話雖如此，這並不表示秋冬季沒有暴雨。

此外，在初秋微風的日子裏，因海風匯聚配合高溫天氣而形成的局部地區驟雨及雷暴，其雨勢和影響也是不能低估的。無論如何，隨著氣候變化，香港的寒冷日子會愈來愈少，近年在冬季一月、二月份亦曾發出過暴雨警告，大家對暴雨的防範意識絕不能鬆懈啊！

原文：淺談香港的暴雨產生機制作者：香港天文台