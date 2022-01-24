天文台降雨預報好難捉摸？一文教你看懂　雨傘圖數字原來日日一樣

為何九天天氣預報上每天都有一把張開的雨傘？（原文取自天文台網頁，大小標題、引言及內文，經過香港01編輯修訂）



九天天氣預報上的九把雨傘，是顯著降雨概率預測的圖標，為用戶提供簡潔易明的降雨趨勢參考。

圖標會跟隨預測概率而填色，共有以下五個可能出現的狀態，對應於圖標右側以文字顯示的5個概率等級……

一個圖輯看清降雨概率預報及相關圖案意思（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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問：為何顯著降雨概率的雨傘圖標右側要加插些中文字？答：顯著降雨概率的預測級別，除了利用上列填色的雨傘圖標顯示，更以文字「低」、「中低」、「中」、「中高」及「高」表達，在圖標的右側註明。純文字網頁或天氣稿件不能伴隨圖像，文字版的預測概率則易於發放。對於色弱人士來說，單看圖標亦可能構成一定困難。

問：為何顯著降雨概率的雨傘圖標每天都顯示「10」字？究竟代表甚麼？答：這是為了區分「顯著降雨」概率與「有雨」的概率。「顯著降雨」的門檻設定為香港每日廣泛地區累積雨量達到10毫米，因此雨傘圖案中包含有數字「10」，屬圖標設計的固定部分，不會跟隨預測而變。

問：為何以10毫米作為「顯著降雨」的門檻？答：香港的夏天經常下不同程度的大雨，如果只提供一般有/無雨的概率而不考慮雨量多少，未必足以反映市民最關心天氣所帶來的影響。考慮到本地過往的雨量特徵，天文台以香港雨季（四至九月）的日降雨量平均值，即10毫米，作為「顯著降雨」的門檻。

▼▼▼相關圖輯：天文台App「定點降雨預報」使用方法▼▼▼

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問：為何要提供降雨概率預報？直接說明多少毫米雨量不是更實際嗎？答：在位於亞熱帶地區而且地形複雜的香港，降雨往往發展急速並帶隨機性，即使在數十分鐘甚至更短時間內的變化可以很大。此外，由於香港地域不大，而降雨特別是大雨的影響範圍亦較小，因此對香港所造成影響的不確定性較高。以現時科技而言，要準確地定時、定點、定量預測降雨是一大挑戰，故提早遠至九天準確地預測香港會出現多少毫米的降雨在技術上存在一定難度。 假如過早為香港發出定量降雨預測，但雨帶突然減弱或移至別處，有機會造成虛報或信息混亂，久而久之容易衍生「狼來了」的不良效應，長遠可能會減低市民對降雨預測的警覺性。總而言之，以概率表達降雨預測，既可表達預報的不確定性，同時亦可以給出可能出現的降雨變化趨勢，是目前比較可取的做法。

問：市民可以怎樣利用顯著降雨概率？答：利用顯著降雨概率，市民可以根據不同活動目的及自己可承受的風險作出判斷及決定。例子（一）想在星期六或星期日選擇一日去Staycation（留港度假）：雖然有機會身處露天地方，但若可以隨時進入室內避雨，下雨一般不會造成太大影響或構成安全威脅。在有充足的雨天安排下，即使顯著降雨概率不低甚至偏高，亦未必一定需要取消活動。若兩天皆預報有雨，當然以顯著降雨概率較低的日子為上算。例子（二）想在長假期去進行露營或登山活動：當身處郊外時，在有雨或不穩定天氣的情況下難以即時找到安全地方躲避，這種情況下活動的安全風險一般較高。如該假期時段的顯著降雨概率達到「中」或以上，請根據自身情況及可承受的風險，慎重考慮是否需要將活動延期舉行或取消。請注意：即使顯著降雨概率不高，亦不能完全排除個別地區有較強的雨勢。進行較高風險的戶外活動時還是需要時刻警惕，留意實際的天氣變化，緊貼天文台最新的預警資訊。

原文：顯著降雨概率問與答作者：香港天文台莊思寧、王卓瑤