颱風格美變超強颱風今晚闖800公里　天文台明擬發一號風球或黑球

天文台今日（24日）傍晚表示，格美升級成超強颱風，按照現時預測，格美會在今晚進入本港800公里範圍內，明日（25日）登陸福建前與香港保持超過約600公里的距離，同時南海北部的西南氣流會轉趨活躍，明日稍後及星期五初時本港離岸及高地間中吹強風。天文台會視乎本港與格美的距離、會否受其環流影響，以及本地風力變化，考慮發出強烈季候風信號或一號戒備信號。



天文台表示，強颱風格美的外圍下沉氣流正為華南帶來酷熱的天氣。正午12時，格美集結在台北之東南約190公里，預料向西北移動，時速約15公里，移向台灣北部。

台灣中央氣象署今日上午11時30分發布格美颱風為強烈颱風，多地狂風暴雨，全台灣停工停課。

內地中央氣象台在今晨，已把格美升級為超強颱風，成為今年來首個超強颱風，格美雲體龐大，中心密實，結構不對稱，隨著強度進一步增強，將成為今年來的西北太平洋風王。

按照格美的路徑，對台灣影響時段為24至25日；對福建、浙江影響為25至26日；江西、安徽為26至27日；河南、山東27日；河北、北京、天津27至28日；遼寧吉林28至29日。

本港天文台表示，在格美會在今晚及明日橫過台灣北部並移向福建，同時南海北部的西南氣流會轉趨活躍，本周五（26日）及周末廣東沿岸驟雨增多及有幾陣狂風雷暴。一道廣闊低壓槽會在下周初為南海北部及華南沿岸帶來大驟雨。

天文台在分區預測，明天（25日）上水仍會飆至37度。（天文台圖片）

本港今日下午部分時間有陽光及酷熱，今晚大致多雲，吹和緩偏西風，今晚離岸風勢清勁。展望明日（25日）日間仍然酷熱，稍後及本周五風勢較大，本周五及周末驟雨增多及有雷暴。

分區氣溫方面，今明兩日上水最高將飆至37度，流浮山和打鼓嶺都有36度；大埔就在明天升至36度。

未來九天天氣預測。（天文台圖片）

未來九天天氣方面，明日最高氣溫為34度，部分時間有陽光及酷熱，稍後局部地區有驟雨及狂風雷暴。周五至日（26至28日）將有幾陣驟雨及狂風雷暴。