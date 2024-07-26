天文台：新界北區雨勢特別大　每小時雨量錄得或預料超過70毫米

天文台今日（26日）清晨5時15分發出局部地區大雨提示，稱新界北區的雨勢特別大，並已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，有可能出現嚴重水浸。天文台並於6時10分再發特別天氣提示，指一股達強風程度的西南季候風正影響廣東沿岸，強烈季候風信號現正生效。



天文台預測，本港今日（26日）大致多雲，有幾陣驟雨及狂風雷暴。初時驟雨較多，最低氣溫約28度。下午短暫時間有陽光。最高氣溫約32度。吹清勁西南風，離岸吹強風，初時高地間中吹烈風。天文台展望，隨後兩三日間中有驟雨，雨勢有時頗大。



天文台指出，強烈熱帶風暴格美將橫過福建內陸並逐漸減弱，與香港保持超過500公里的距離。除非格美採取較為偏西的路徑移動，否則本港需要發出熱帶氣旋警告信號的機會較低。



圖為截至7月26日清晨5時45分，天文台顯示各區雨量。（天文台網頁圖片）

圖為截至7月26日清晨6時，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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格美橫過福建逐漸減弱

天文台表示，熱帶氣旋格美會在今日橫過福建內陸並逐漸減弱。隨著南海北部的西南季候風轉趨活躍，今明兩日廣東沿岸驟雨增多及有幾陣狂風雷暴。而一道廣闊低壓槽會在下週初為南海北部及華南沿岸帶來大驟雨。預料一股偏南氣流會在下週中後期影響廣東沿岸，該區仍有幾陣驟雨。

在上午5時，強烈熱帶風暴格美集結在福州之西南約60公里，預料向西北偏北移動，時速約15公里，橫過福建內陸並逐漸減弱。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為截至7月26日清晨4時50分，天文台的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

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周末期間有狂風雷暴

根據天文台九天天氣預報，明日（27日）及下周日（28日）均有驟雨及幾陣狂風雷暴，均介乎27至31度，其中下周日雨勢有時較大。

下周一（29日）至下周三（31日）仍有驟雨及雷暴，下周一及下周二（30日）最高料31度，下周三起回升至32度。下周四（8月1日）至下周六（8月3日）天氣好轉，仍有幾陣驟雨，短暫或部份時間有陽光，下周六酷熱最高達33度。