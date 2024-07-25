陳凱欣分享「圓形彩虹」日暈　祝人們找到自己光環｜政壇諸事町

受到颱風格美的外圍下沉氣流影響，香港天氣非常悶熱，但只要抬頭一看，大家可能有驚喜。立法會議員陳凱欣今日（25日）分享今早拍攝的「圓形彩虹」日暈，鼓勵大家珍惜生活上的小確幸，找到自己的光環。



彩虹光環包圍著太陽，是名為日暈的天文現象。(陳凱欣Facebook)

颱風格美吹襲台灣，而香港則受到下沉氣流影響，又曬又悶熱，這種天氣下陳凱欣亦在Facebook抱怨說「工作又繁忙，加上其他瑣事，心情一般」。不過今早她在外工作，抬頭一看便發現一個包圍太陽的「圓形彩虹」，形容太陽被彩虹光圈圍繞，猶如「天空之眼」。

她翻查天文台資料發現，「圓形彩虹」原來是稱為「日暈」的天文現象，當陽光穿過高空的冰晶時，所形成絢麗光環。

陳凱欣借日暈鼓勵大家珍惜生活小確幸、找到自己光環。(陳凱欣Facebook)

陳凱欣又藉此在帖文上鼓勵人們，「生活中每一個小確幸，都值得我們去欣賞和珍惜」，例如今天她看到的「日暈」，珍惜能「讓我們更有動力去面對未來」。最後，她寄語人們「在生活中找到自己的光環，照亮每一天」。