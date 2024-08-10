酷熱天氣｜一股西南氣流帶來驟雨　天文台預測周日局部地區有雷暴

一股西南氣流正為廣東沿岸帶來驟雨。同時，高空反氣旋覆蓋華南。預測明日初時局部地區有雷暴，最低氣溫約28度，日間部分時間有陽光及酷熱，市區最高氣溫約33度，新界再高一兩度。吹和緩西南風。隨後一兩日天氣漸轉不穩定。下周中期間中有驟雨及雷暴。



天文台於早上6時45分特別提示，高溫天氣持續！提醒市民補充足夠水分。如感不適，立刻休息或求助，需要時盡快求醫。至下午2時05分再發提示指位於珠江口一帶的雷雨區會在未來兩三小時影響本港，籲市民提高警惕。



天文台預測今日(10日)日間天氣酷熱、局部地區有驟雨。(香港01記者攝)

天文台(10日)上午10時錄得各區氣温(天文台網頁截圖)

▼8月5日 天氣酷熱遊客買雪糕吃消暑▼



+ 6

天文台表示，一股西南氣流會在明日(11日)為廣東沿岸帶來幾陣驟雨，天氣仍然酷熱。受高空擾動影響，隨後兩三日該區天氣漸轉不穩定。預料一道廣闊低壓槽會在下周中至後期於華南沿岸徘徊，該區持續有驟雨。

天文台今早(10 日)預測未來九天天氣(天文台網頁截圖)

根據天文台未來九天天氣預報，明日(11日)至下周一(12日) 日間仍然酷熱。氣温介乎攝氏28度至33度，部分或短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。

下周二(13日)至周五(16日)氣温稍為回落至攝氏27度至31度，大致多雲，間中有驟雨或有幾陣驟雨及雷暴，周五初時驟雨較多。下周六(18日)回升至32度。大致多雲，有幾陣驟雨。

▼8月6日 黃雨在午飯時段突如其來▼

