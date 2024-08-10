9號風球｜天文台在發出前透過手機App推送紅色預警　加強打風信息

本港風季即將踏入「秋颱」階段，東北季候風在秋天往往為熱帶氣旋帶來疊加效應，令發出更新風球的可能性提高。天文台周五（9日)公布發放9號風球預警制度，當有可能發出時，除了發出「特別天氣提示」，也會透過應用程式「我的天文台」推送通知，讓市民掌握最新的風暴消息及天氣變化。



當有可能發出9號風球時，天文台除會發出「特別天氣提示」（左），也會透過應用程式「我的天文台」推送通知（右)。(天文台圖片)

當風球由8號改為9號時，代表颱風威脅增加，市面經濟活動會進一步縮減，其中港鐵的露天路段會隨時即時停駛，影響甚大。

▼6月1日 市民及遊客3號風球下西九文化區享受周末▼



天文台表示，為了加強與熱帶氣旋相關的信息服務，當有可能發出九號熱帶氣旋警告信號時，天文台會發出相關的「特別天氣提示」，並會透過應用程式「我的天文台」推送通知，讓市民掌握最新的風暴消息及天氣變化。各平台的最新版本已支援這項新功能。

▼5月31日 ３號風球發出前維港風雲變色▼



+ 1

▼5月31日 內地遊客一號風球下在西環海旁打卡▼

