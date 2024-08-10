9號風球｜天文台在發出前透過手機App推送紅色預警　加強打風信息

撰文：倪清江
出版：更新：

本港風季即將踏入「秋颱」階段，東北季候風在秋天往往為熱帶氣旋帶來疊加效應，令發出更新風球的可能性提高。天文台周五（9日)公布發放9號風球預警制度，當有可能發出時，除了發出「特別天氣提示」，也會透過應用程式「我的天文台」推送通知，讓市民掌握最新的風暴消息及天氣變化。

當有可能發出9號風球時，天文台除會發出「特別天氣提示」（左），也會透過應用程式「我的天文台」推送通知（右)。(天文台圖片)

當風球由8號改為9號時，代表颱風威脅增加，市面經濟活動會進一步縮減，其中港鐵的露天路段會隨時即時停駛，影響甚大。

▼6月1日　市民及遊客3號風球下西九文化區享受周末▼

天文台表示，為了加強與熱帶氣旋相關的信息服務，當有可能發出九號熱帶氣旋警告信號時，天文台會發出相關的「特別天氣提示」，並會透過應用程式「我的天文台」推送通知，讓市民掌握最新的風暴消息及天氣變化。各平台的最新版本已支援這項新功能。

▼5月31日　３號風球發出前維港風雲變色▼

+1

▼5月31日　內地遊客一號風球下在西環海旁打卡▼

+4
機管局推惡劣天氣應變措施　設的士派籌系統　9號風球停機場快線極端天氣｜天文台App增9號風球圖像通知　謝展寰稱測天仍有限制極端天氣｜港鐵9號風球仍停駛露天段　盡量駛至終點或鄰近商場站港交所打風續開市計劃據報或調整　擬9號風球停市　未獲各方歡迎港鐵：延鐵路口岸服務會配合政府　9號風球或以上停露天段續維持9號風球港鐵停露天段　田北辰倡建防風罩　林世雄：方案不可取9號風球｜岑智明：不以風球掛鈎　促港鐵參考內地高鐵減速、斬樹9號風球｜田北辰：港鐵早30分鐘獲悉　較天文台提示公眾早15分鐘9號風球｜林世雄倡港鐵檢視停駛機制　研惡劣天氣完成旅程始停駛
hotline
熱帶氣旋
天氣
颱風
香港天文台