東北季候風周日秋分抵達華南　天文台氣溫一日跌6度　下周初24度

下星期日（22日）是二十四節氣的「秋分」，天文台今日（18日）指出，另一股東北季候風會在當日抵達華南，料市區（天文台總部）氣溫將比周六（21日）低6度，降至25度；預測下周初至中期天氣稍涼，下周一及二（23及24日）最低24度。



天文台表示，一道廣闊低壓槽會在接近周末至下周初為南海北部及華南沿岸帶來驟雨，周五（20日）一連七日有雨，局部地區有雷暴，預測至下周五（27日）才會明顯好轉。



+ 8

天文台料現時影響華南沿岸的東北季候風會在未來一兩日逐漸緩和。今日吹和緩至清勁東至東北風 ，多個海灘掛紅旗，不過在石澳泳灘仍有不少人落水，有人一度被水流扯出去，要救生員協助回岸 。

9月18日晚上20時，在南海的熱帶低氣壓集結在香港之西南偏南約640公里。（天文台圖片)

天文台指位於南海中部的熱帶低氣壓會在明日（19日）靠近越南中北部，時速約18公里，移向越南中北部，隨後移入內陸並逐漸消散。海南島東南沿岸及北部灣以南吹烈風；香港鄰近海域、南澳以南、汕尾以南、香港以南及沙堤以南吹強風。

另一熱帶氣旋普拉桑會在未來一兩日橫過琉球群島一帶，移向華東沿岸。

天文台9月18日下午4時半更新九天天氣預報，料周五起天色轉差。（天文台圖片)

中秋過後，秋意開始來。天文台料另一股東北季候風會在下星期日（22日）「秋分」抵達華南，市區氣溫降至最低25度，比前一日（21日，本周六）最高31度低6度。

一道廣闊低壓槽會在接近周末至下周初為南海北部及華南沿岸帶來驟雨。天文台預測明日部分時間有陽光，有一兩陣驟雨；周五大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，日間短暫時間有陽光；到周六起要暫時同陽光說再見，料直至下周五（27日）才可重見天日。