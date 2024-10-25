潭美風球｜天文台料周六升級颱風　與「康妮」雙旋共舞下周初回頭

一號風球生效，天文台指強烈熱帶風暴潭美今日日間大部分時間會與本港保持約600公里以上距離。預測移動路徑圖顯示，潭美會在明日（26日）上午增強為颱風，並維持向西移動，下周初在本港西南約800公里位置「回馬槍」向東轉180度，復向東移，但路徑會比今次較南。



潭美變「長命回馬風」，料與在西北太平洋生成的另一個熱帶氣旋康妮（Kong-rey，或譯作康芮）差生相互作用「藤原效應」，成功「勾引」潭美反向東移動。



強烈熱帶風暴潭美在10月25日14時集結在香港之東南偏南約620公里，中心附近最高持續風速每小時90公里。（天文台圖片)

需否改發3號風球視乎潭美與本港距離及本地風力變化

天文台下午2時指出，潭美在過去數小時穩定地向西北偏西方向移動，預料潭美今日日間大部分時間會與本港保持約600公里以上距離；不過在潭美與東北季候風的共同影響下，本港離岸及高地間中吹強風，但由於主要吹偏北風，受地形屏蔽影響，今日日間本港普遍風力不會顯著增強。

一號風球會至少維持至下午6時，而隨後是否需要發出3號風球，要視乎潭美與本港的距離及本地風力變化。

▼東亞氣象機構10月24日發放熱帶氣旋潭美及康妮預測移動路徑圖▼



+ 8

天文台：潭美回頭時有所減弱 與港保持相當距離 評估要否維持風球

天文台指出，按照現時預測，潭美會逐漸移向海南島以南海域；而預測移動路徑圖顯示，潭美明日上午中心附近最高持續風速會升至每小時120公里，觸及升級颱風風速下限（中心風速每小時118公里或公上）。

強烈熱帶風暴潭美預測的位置和強度。（天文台圖片)

天文台料本港風力會在星期日（27日）稍後有所減弱，但隨後潭美的移動路徑及強度存在變數，有機會在下周初於海南島以南海域徘徊，甚至轉向偏東方向再次橫過南海中北部，但預料潭美屆時有所減弱，並與本港保持相當距離。天文台會密切監測潭美的動向，評估是否需要繼續維持熱帶氣旋警告信號。

預測移動路徑圖顯示，天文台預測潭美在下周日至周一（27至28日）回頭，屆時為強烈熱帶風暴級別，到下周二再減強為熱帶風暴，料在本港以南約700公里向東移動，再橫過南海中北部。

日本氣象廳10月25日上午更新熱帶氣旋預測移動路徑圖，可見除了在南中國海中北部的潭美外，在西北太平尚有另一個熱帶氣旋康妮（Kong-rey），兩者料產生相互作用「藤原效應」，令潭美「回馬槍」向東移動。（日本氣象廳圖片）

潭美料與康妮產生相互作用「藤原效應」

東亞各方氣象機構今日發表在西北太平尚有另一個熱帶氣旋康妮（Kong-rey）的預測移動路徑圖，可見兩者在下周初一個南海上空，一個在菲律賓及台灣以東海域上空，料產生相互作用「藤原效應」，令潭美「回馬槍」向東移動。預測隨着康妮續向北移至日本以東海域，潭美才可擺脫被其「勾引」，在南海減弱及消散。

天文台10月25日上午10時半更新九天天氣預報，預10月29日天色復再轉好。(天文台圖片)

九天天氣預報顯示，明日（26日，星期六）料吹北至東北風5級，離岸及高地間中達7級，稍後轉吹東風5級，離岸及高地間中達7級；大致多雲，有幾陣驟雨，海有湧浪。到星期日（27日)吹東至東北風4至5級，初時離岸及高地間中6級，大致多雲，有幾陣驟雨，海有湧浪。

天文台料下周初天氣稍涼，市區最低21至23度，日間最高30度以下。

▼10月22日 天文台發出歷來最遲酷熱天氣警告▼



+ 9

▼10月12日 石澳泳灘掛紅旗下泳客落水玩▼

