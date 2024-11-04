秋颱銀杏｜天文台料周五升級強颱風　周六逼近港東南700公里

熱帶氣旋銀杏今日（4日）凌晨4時增強為熱帶風暴，天文台料有較大機會進入南中國海中北部。天文台預測銀杏今明兩日（4及5日)維持向西北移動，移向台灣及菲律賓之間的呂宋海峽以東海域，期間會持續增強，在周三（6日）升級颱風，並在呂宋海峽轉為向西移動，在到周五（8日）更達強颱風級別，並在當日深夜至周六（9日)早上進入南中國海中北部，即本港東南800公里警戒範圍，在早上移至本港東南約700公里。



銀杏周六及之後的預測移動路徑尚待天文台公布，但天文台指出，受東北季候風與銀杏的共同影響，周末期間及下周初華南沿岸海域風勢頗大；不過九天天氣預報顯示，天文台預測周六及下周日（9至10日）吹東北風4級，離岸5級，未見明顯增強。新世界維港泳周日舉行，參加者要特別未來數日天氣變化預測。



11月4日上午8時熱帶風暴銀杏集結在香港之東南偏東約2,320公里，中心附近最高持續風速為每小時75公里，預料向西北移動。（天文台圖片)

預測周三早上升級颱風 以強颱風級別進入南中國海中北部

天文台表示，在正午12時，熱帶風暴銀杏集結在馬尼拉以東約1,230公里、即香港之東南偏東約2,200公里，中心附近最高持續風速為每小時75公里，預料向西北移動，時速約28公里，移向呂宋海峽一帶並逐漸增強。

天文台今早更新對熱帶氣旋銀杏的預測位置及路徑圖，料最遲周二（5日）早上增強為強烈熱帶風暴，在8時中心附近最高持續風速增至每小時105公里，其後維持向西北移動，在周三（6日）早上升級颱風，中心附近最高持續風速增至每小時140公里，在呂宋海峽附近轉向西打橫移動，並持續增強，在周五（8日）早上升級至強颱風，中心附近最高持續風速增至每小時155公里。

天文台料銀杏在周五深夜至周六（9日）早上進入本港東南800公里警戒範圍，在早上移至本港東南約700公里，不過會稍減弱為颱風，中心附近最高持續風速增至每小時145公里。

天文台發放熱帶風暴銀杏預測的位置和強度。（天文台圖片)

東北季候風補充明早抵達華南沿岸 早上稍涼

天文台表示，一股東北季候風補充會在明早抵達華南沿岸，未來兩三日該區風勢頗大；受季候風影響，本周中後期華南普遍晴朗及乾燥，早上稍涼，市區最低氣溫降至22至23度。預測明日吹東北風4至5級，離岸間中6級，短暫時間有陽光，早晚有一兩陣微雨，其後兩日天氣相若，周四（7日）天晴乾燥。

▼2023年11月12日 約3000人參加新世界維港泳▼



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周日新世界維港泳 天文台預測有一兩陣驟雨

天文台預料另一股季候風補充會在周末期間抵達華南，受東北季候風與銀杏的共同影響，周末期間及下周初華南沿岸海域風勢頗大。不過天文台暫時預測周六起吹東北風4級，離岸5級，風力並未明顯增強。

新世界維港泳周日舉行，天文台預測當日大致多雲，有一兩陣驟雨，吹東北風4級，日間部分時間有陽光，氣溫介乎攝氏23至28度。