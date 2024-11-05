天氣｜今日早晚有微雨　最高29度　未來兩三日乾燥及早上稍涼

一股東北季候風補充正逐漸影響廣東沿岸。同時，一道雲雨帶正覆蓋該區。天文台預測，本港地區今日（5日）大致多雲，早晚有一兩陣微雨。日間部份時間有陽光。氣溫介乎24至29度。吹和緩至清勁東至東北風，離岸間中吹強風。天文台展望，未來兩三日大致天晴及乾燥，早上稍涼。



圖為截至11月5日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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銀杏增強為強烈熱帶風暴 料周末闖港600公里

此外，位於菲律賓以東之西北太平洋的熱帶低氣壓，昨早增強為熱帶風暴，命名為「銀杏」，並在昨晚增強為強烈熱帶風暴。銀杏料在未來一兩日逐漸增強，並移向呂宋海峽一帶，隨後有較大機會轉向偏西方向移動並進入南海中北部。

根據天文台預測，銀杏將於明日升級為颱風，至周四（7日）再升為強颱風，中心附近最高持續風速達每小時155公里。銀杏料在周六（9日）進入南中國海中北部，即本港東南800公里警戒範圍，屆時稍降為颱風，中心附近最高持續風速仍達每小時145公里。

在上午5時，銀杏集結在馬尼拉以東約810公里，預料向西北移動，時速約25公里。

東北季候風與銀杏共同影響 周末至下周初風勢頗大

天文台指出，受東北季候風影響，未來一兩日華南沿岸風勢頗大，本周中後期華南普遍晴朗及乾燥，早上稍涼。預料一股季候風補充會在周末期間抵達華南。此外，受東北季候風與銀杏的共同影響，周末期間及下周初華南沿岸海域風勢頗大。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至11月5日凌晨4時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

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明日至周六乾燥 周四至周六最低22度

根據天文台九天天氣預報，明日（6日）初時有一兩陣微雨，日間漸轉天晴及乾燥，相對濕度最低45%，介乎23至27度。

周四（7日）至周六（9日）均乾燥，相對濕度以周五的40%最低。其中周四及周五（8日）天晴，周六則部份時間有陽光。周四至周六均最低22度，周四最高27度，隨後兩日為28度。

新世界維港泳下周日（10日）舉行，天文台料當日（10日）及下周一（11日）大致多雲，部份時間有陽光，有一兩陣驟雨，均在23至28度之間。下周二（12日）及下周三（13日）部份時間有陽光，氣溫為24至29度。