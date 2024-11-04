感冒｜鋅、維他命C宜多補充！雞湯、蜂蜜檸檬水5種食品吃完快快好

秋冬換季很多人都有感冒的煩惱，感冒時要吃甚麼才會好得快？台灣耳鼻喉科醫生建議，感冒時可以補充雞湯、富含維他命C的水果、清淡的粥和米湯、溫暖的飲品及富含鋅的食物。



台灣輔大醫院耳鼻喉科主任胡皓淳醫生在Facebook上發文表示，下述五種食物適合感冒的時候補充，有助於提高免疫力，促進康復。

秋冬易患感冒，以下5款食品有助痊癒：（按圖了解）



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1. 雞湯

熱湯尤其是雞湯，不僅能提供身體所需的營養，還能舒緩喉嚨痛和減少鼻塞。雞湯中的胺基酸，可以幫助減少發炎，促進免疫系統的健康。此外，熱湯的蒸氣，可以幫助舒緩鼻腔堵塞，讓你更容易呼吸。特別是加入一些紅蘿蔔、洋蔥和大蒜的雞湯，不僅美味，還能提升免疫力。

2. 富含維他命C的水果

維他命C是一種強效的抗氧化劑，有助於增強免疫系統。感冒時，攝取充足的維他命C可以幫助縮短病程，減輕症狀。秋天時常見的柑橘類水果，就是維他命C的良好來源。每天攝取這些食物，能夠為身體提供足夠的抗氧化劑，有助於提高免疫力。

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3. 清淡的粥和米湯

感冒時，胃口往往會變差，這時候選擇容易消化的食物，是明智的選擇。清淡的粥和米湯，能夠提供足夠的能量，又不會對胃部造成額外的負擔。這些食物不僅能夠保持水分，還能幫助舒緩喉嚨。

4. 溫暖的飲品

像是熱茶、溫水和蜂蜜檸檬水，可以幫助舒緩喉嚨痛和減少咳嗽。蜂蜜具有天然的抗菌和抗炎特性，能夠舒緩喉嚨並幫助改善睡眠。檸檬水則能提供維他命C，並有助於保持水分。溫暖的飲品不僅能舒緩不適，還能促進身體的恢復。但也要注意，不要太燙，以免燙傷喉嚨。

5. 富含鋅的食物

研究顯示，鋅能夠幫助縮短感冒的持續時間並減輕症狀。富含鋅的食物包括紅肉、家禽、海鮮（如蠔和螃蟹）以及豆類。適量增加這些食物的攝取，有助於支持免疫系統，促進康復。

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