桃芝風球｜關愛隊「落波」後巡街清雜物　偕民政專員檢查雨水渠

颱風「桃芝」襲港期間，一度懸掛八號風球，至今天（14日）早上10時許「落波」。多區關愛隊按標書要求隨即出動，巡街清理雜物、樹葉等，南區民政事務專員鄭港涌更與關愛隊檢查雨水渠。關愛隊目前仍是試行階段，下期起恒常化，每隊每兩年資助額將增至150萬元。



天后關愛隊在八號風球「落波」後清理地上一個膠袋。（天后關愛隊Facebook相片）

天后關愛隊在八號風球「落波」後清理區內雜物。（天后關愛隊Facebook相片）

天后關愛隊在八號風球「落波」後清理區內雜物。（天后關愛隊Facebook相片）

關愛隊巡街清雜物

「桃芝」風力減弱後，天后關愛隊出動於區內清理雜物，有隊員透過鉗子將座椅下的膠袋、樹葉夾走。

南區民政事務專員鄭港涌偕關愛隊巡視利東邨。（林浩瑋 ROY Facebook相片）

民政專員偕關愛隊檢查渠口積水

利東關愛隊則聯同南區民政事務專員鄭港涌，以及區議員李嘉盈巡視利東邨，形容區內情況大致正常，惟發現個別地方有輕微積水情況，已即時聯絡相關部門跟進處理。

南區關愛隊聯席表示，各隊員已巡視南區多個地點，安全情況下協助清理街上障礙物、檢查去水情況、與街坊朋友們積極溝通，了解是否需要提供幫助等，形容目前南區大致正常。

上耀東關愛隊隊長、東區區議員吳清清發現有路牌倒下。（吳清清Facebook相片）

關愛隊發現有路牌倒下

八號風球通宵懸掛後，上耀東關愛隊巡視區內情況，形容整體正常，呼籲市民見到有任何問題可隨時聯絡。

關愛隊視察新渡輪復航

離島地區委員會界別議員郭慧文聯同關愛隊成員到長洲碼頭，視察新渡輪復航及疏導人流安排。

南區地區委員會界別議員黃雨程巡視海怡半島。（黃雨程Facebook相片）

關愛隊巡視海怡半島海面

南區地區委員會界別議員黃雨程巡視海怡半島，形容一切正常，但海面依然有大浪，故呼籲市民應遠離岸邊及停止水上活動，呼籲如發現塌樹或路面受損可隨時聯絡。