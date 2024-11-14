桃芝風球｜關愛隊「落波」後巡街清雜物 偕民政專員檢查雨水渠
撰文：潘耀昇
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颱風「桃芝」襲港期間，一度懸掛八號風球，至今天（14日）早上10時許「落波」。多區關愛隊按標書要求隨即出動，巡街清理雜物、樹葉等，南區民政事務專員鄭港涌更與關愛隊檢查雨水渠。關愛隊目前仍是試行階段，下期起恒常化，每隊每兩年資助額將增至150萬元。
關愛隊巡街清雜物
「桃芝」風力減弱後，天后關愛隊出動於區內清理雜物，有隊員透過鉗子將座椅下的膠袋、樹葉夾走。
民政專員偕關愛隊檢查渠口積水
利東關愛隊則聯同南區民政事務專員鄭港涌，以及區議員李嘉盈巡視利東邨，形容區內情況大致正常，惟發現個別地方有輕微積水情況，已即時聯絡相關部門跟進處理。
南區關愛隊聯席表示，各隊員已巡視南區多個地點，安全情況下協助清理街上障礙物、檢查去水情況、與街坊朋友們積極溝通，了解是否需要提供幫助等，形容目前南區大致正常。
關愛隊發現有路牌倒下
八號風球通宵懸掛後，上耀東關愛隊巡視區內情況，形容整體正常，呼籲市民見到有任何問題可隨時聯絡。
關愛隊視察新渡輪復航
離島地區委員會界別議員郭慧文聯同關愛隊成員到長洲碼頭，視察新渡輪復航及疏導人流安排。
關愛隊巡視海怡半島海面
南區地區委員會界別議員黃雨程巡視海怡半島，形容一切正常，但海面依然有大浪，故呼籲市民應遠離岸邊及停止水上活動，呼籲如發現塌樹或路面受損可隨時聯絡。
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