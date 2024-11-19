萬宜風球｜今日顯著較涼　雨勢有時較頻密　晚上低窪地區或水浸

一號風球現正生效。天文台今日（19日）清晨7時45分指出，過去數小時，萬宜以偏西方向橫過南海北部並稍為減弱，而與萬宜相關的雨帶正逐漸影響廣東沿岸，預料本港今日雨勢有時較為頻密。受萬宜及東北季候風的共同影響，本港今日離岸及高地間中吹偏北強風，一號戒備信號會至少維持至晚上10時。



此外，受天文大潮、東北季候風及萬宜的共同影響，周一晚上多區出現水浸。天文台預料，沿岸水位在周二晚上10時至午夜時分，也會升得比平常高，維多利亞港的海水高度會上漲至海圖基準面以上接近3米，而大澳的海水高度則會上漲至海圖基準面以上約3.1米。個別沿岸低窪地區可能出現輕微水浸，市民請採取適當預防措施。



天文台預測，本港地區今日（19日）天氣顯著較涼。多雲，有幾陣雨，雨勢有時較為頻密。日間氣溫徘徊在20度左右，全日最低約為19度。吹和緩至清勁北至東北風，離岸及高地間中吹強風，海有湧浪。天文台展望，明日（20日）間中有雨，天氣仍然較涼。星期四（21日）風勢緩和。本周後期天色較為明朗，日間氣溫稍為回升。



圖為截至11月19日清晨6時00分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼11月18日 大澳在萬宜及天文大潮影響下水浸▼



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圖為2024年11月18日清晨8時，強烈熱帶風暴萬宜位於香港以南約370公里，中心附近最高持續風速為每小時85公里。（天文台網頁圖片）

萬宜將遠離沿岸及逐漸消散 本周後期天色轉明朗

天文台指出，與萬宜相關的雨帶正逐漸影響廣東沿岸，預料本港日間雨勢漸轉頻密及有狂風。而東北季候風會在未來兩三日影響華南沿岸，受萬宜及東北季候風的共同影響， 今明兩日廣東沿岸及南海北部風勢頗大及有雨，天氣顯著較涼，海有湧浪。而受地形屏蔽影響，普遍地區吹強風的機會較低。

隨著萬宜遠離沿岸地區及逐漸消散，本周後期該區驟雨減少，天色漸轉明朗，日間氣溫稍為回升。預料另一股達強風程度的東北季候風會在周末期間影響廣東沿岸，該區風勢頗大。

在上午6時，強烈熱帶風暴萬宜集結在香港之東南偏南約400公里，預料向西移動，時速約18公里，橫過南海北部。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至11月19日清晨4時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼11月12日 熱帶氣旋桃芝一號風球生效▼



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周六最低氣溫重上2字頭

根據天文台九天天氣預報，明日（20日）吹北至東北風4至5級，初時離岸及高地間中6級，海有湧浪。多雲，間中有雨，天氣顯著較涼，介乎18至21度。周四（21日）仍多雲及有幾陣雨、早晚較涼，介乎18至22度之間。周五（22日）早上稍涼，日間短暫時間有陽光，氣溫回升至介乎19至23度。

周六（23日）最低氣溫重回2字眼，仍大致多雲，早上有一兩陣微雨，日間短暫時間有陽光，氣溫介乎20至24度。 下周日（24日）部份時間有陽光，最低氣溫回升至21度。

下周一（25日）至下周三（27日）均部份時間有陽光，下周三早上稍涼，當日氣溫回落至介乎19至23度。