冬天來了｜東北季候風連環南下 天文台預測下周四市區低見16度
撰文：倪清江
出版：更新：
三個熱帶氣旋連環吹襲過後，天文台今日（19日）指出，受萬宜及東北季候風的共同影響，明日（20日）廣東沿岸及南海北部風勢仍然頗大及有雨，天氣較涼，預測明日及後日市區（天文台總部）氣溫將低見攝氏18度。
秋去冬將來。天文台指出，一股東北季候風會在下周中期抵達華南，該區氣溫再度下降，下周三（27日）市區氣溫將降至攝氏17度，比前一日（26日）日間低7度，到下周四（28日）更將低見16度。
天文台指出，受萬宜及東北季候風的共同影響，明日廣東沿岸及南海北部風勢仍然頗大及有雨，天氣較涼，海有湧浪。隨着東北季候風逐漸緩和，本周後期廣東沿岸天色漸轉明朗，日間氣溫稍為回升。
不過受一股季候風補充影響，周末期間廣東沿岸風勢頗大及有幾陣雨；天文台預料另一股東北季候風會在下周中期抵達華南，該區氣溫再度下降。
颱風萬宜｜天文台：今日顯著較涼 錄得19.4度 今年入秋最低紀錄萬宜風球｜今日顯著較涼 雨勢有時較頻密 晚上低窪地區或水浸颱風萬宜｜一號風球生效 晚上有雨及較涼 天文大潮或致低窪水浸萬宜風球｜天文台料港南面380公里掠過 沿岸低窪地區可能水浸颱風萬宜｜天文台周一朝發一號風球 吸風台長：今年風季或創紀錄颱風萬宜．最新｜現時最接近本港 一號風球至少至晚上10時超強颱風萬宜｜天文台料午夜入港800公里 明早6至9時發一號風球