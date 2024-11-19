冬天來了｜東北季候風連環南下　天文台預測下周四市區低見16度

三個熱帶氣旋連環吹襲過後，天文台今日（19日）指出，受萬宜及東北季候風的共同影響，明日（20日）廣東沿岸及南海北部風勢仍然頗大及有雨，天氣較涼，預測明日及後日市區（天文台總部）氣溫將低見攝氏18度。



秋去冬將來。天文台指出，一股東北季候風會在下周中期抵達華南，該區氣溫再度下降，下周三（27日）市區氣溫將降至攝氏17度，比前一日（26日）日間低7度，到下周四（28日）更將低見16度。



天文台指出，受萬宜及東北季候風的共同影響，明日廣東沿岸及南海北部風勢仍然頗大及有雨，天氣較涼，海有湧浪。隨着東北季候風逐漸緩和，本周後期廣東沿岸天色漸轉明朗，日間氣溫稍為回升。

不過受一股季候風補充影響，周末期間廣東沿岸風勢頗大及有幾陣雨；天文台預料另一股東北季候風會在下周中期抵達華南，該區氣溫再度下降。

天文台今早11時半更新九天天氣預報，預測下周中氣溫急降。（天文台圖片)

最低溫度概率預報（天文台圖片)