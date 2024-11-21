冬天來了　天文台下調氣溫預測　料下周四市區14度　兩區12度

天文台預測一股強烈東北季候風會在下周中期抵達華南，沿岸地區氣溫顯著下降，早晚相當清涼，漸轉天晴乾燥，日夜溫差較大。天文台今日（21日）再調低下周中氣溫預測一度，料市區（天文台總部）下周三（27日）降至攝氏15度，比前一日日間低8度；下周四（28日）更會降至14度，日間非常乾燥，相對濕度低至35%。



自動分區天氣預報顯示，下周中新界會比市區低幾度，其中大埔及打鼓嶺下周四凌晨時分料跌至寒冷水平，即12度。



11月21日早上清涼，市區氣溫維持在攝氏20度以下，不過有市民仍穿短褲及短袖衫。（廖雁雄攝)

天文台指東北季候風正影響廣東沿岸，同時覆蓋該區的雲帶稍為轉薄。天文台總部今早錄得17.9度，比昨日（20日）錄得的入秋最低17.5度稍高。在西環及尖沙咀碼頭，有市民及遊客加添外套，也有人穿短袖衣服或短褲，以及有人吃冰凍軟雪糕。

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（天文台圖片）

明日「小雪」氣溫回升介乎19至23度

天文台預測未來兩三日天色漸轉明朗，日間氣溫稍為回升。明日（22日，星期五）二十四節氣「小雪」，天文台料短暫時間有陽光，晚上有一兩陣微雨，吹東北風3至4級，後轉東風5級，早上稍涼，氣溫介乎19至23度。

一股清勁至強風程度的偏東氣流會在周末至下周初影響廣東沿岸。天文台預測周六（23日）及周日（24日）部分時間有陽光，早晚有一兩陣微雨；風力較大，料吹東風4至5級，離岸間中6級。

（天文台圖片）

強烈東北季候風南下 周二至周三一夜降8度

天文台指一股強烈東北季候風會在下周中期抵達華南，沿岸地區氣溫顯著下降，早晚相當清涼，漸轉天晴乾燥，日夜溫差較大。

天文台在九天天氣預報表示 ，下周二（26日）稍後有一兩陣雨，氣溫逐步下降，將由日間最高23度，到下周三（27日）跌至15度，比昨日（20日）的預測再低1度，即一夜降8度。天文台今日也再下調下周四（28日）氣溫預測，料市區低至14度，日間最高20度。

下周中起將明顯乾燥，預測下周四相對濕度介乎35%至65%，下周五及六相對濕度同樣跌至最低40%。

（天文台圖片）

天文台自動分區天氣預報顯示，下周四凌晨新界再低幾度，其中打鼓嶺及大埔將降至12度，屬寒冷天氣水平；上水、天水圍及石崗降至14度，其他主要15度。