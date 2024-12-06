「大雪」天氣｜今日日間天晴最高23度　明晚轉涼　周日跌至16度

今日（12月6日）為二十四節氣的「大雪」，天文台指一股偏東氣流正影響華南沿岸，同時一道雲帶覆蓋該區。此外，東北季候風正為廣東內陸帶來大致良好的天氣。天文台預測，本港地區今日初時部份時間多雲，早上市區最低氣溫約19度。日間大致天晴，最高氣溫約23度。吹和緩東至東北風。



天文台展望，未來兩三日部份時間有陽光，明日（7日）漸轉吹偏北風，晚上轉涼；星期日（8日）及下周一（9日）市區最低氣溫降至約16、17度，新界再低兩三度。



圖為截至12月6日清晨5時40分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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季候風周中緩和 另一股下周後期殺到

天文台指出，一股偏東氣流會在今日繼續影響廣東沿岸，同時東北季候風為廣東內陸帶來大致良好的天氣。隨著季候風在星期六增強，下周初華南沿岸早上清涼。而季候風會在下周中期緩和，廣東氣溫稍為回升。預料另一股東北季候風會在下周後期為華南沿岸帶來較涼的天氣。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至12月6日凌晨2時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

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下周二及周三有微雨 下周四料最低16度

根據天文台的九天天氣預報，明日（7日）部份時間有陽光，晚上轉涼，當日氣溫介乎18至23度。 下周日（8日） 早上清涼，部份時間有陽光及乾燥，氣溫進一步跌至16至20度。

下周一（9日）仍早上清涼，氣溫稍回升至17至21度之間。下周二（10日）及下周三（11日）大致多雲、有一兩陣微雨，最低氣溫回升至18及19度，最高為22及23度。

下周四（12日）起氣溫再度回落，至下周六（14日）均乾燥及早上清涼，其中下周四介乎17至21度，隨後兩日介乎16至20度。