廿四節氣｜ 大雪慎防關節痛 減少室外運動 中醫分享3款食療

今年的12月6日是廿四節氣之中的「大雪」，意思是指氣溫顯著下降，北方下雪的機會比小雪時高，而位於南方的香港雖然不會下雪，卻也可能出現降雨或霜凍，而天文台亦已預告今天起氣溫會逐步下降！



註冊中醫師、中醫內科博士李灼珊表示，中醫認為「寒主收引」，即人體受寒後血管會收縮變窄，並增加心腦血管疾病發作的風險。

「冬天的寒氣最容易傷及人體的陽氣，寒氣亦會令人體血壓升高，血液出現凝結阻滯，或者產生血液阻滯不通的風寒濕關節疼痛。大雪前後的日子中，我們不適宜做過度的運動。而且要留意，寒冷天氣下做室外運動會令心血管加快收縮，影響心腦的供血，容易誘發心臟血管梗塞和腦血管梗塞、中風等突發問題。」李醫師提醒。

食療方面，李醫師指出，中醫認為「腎為封藏之本，精之處也」，「意思是說，腎是我們的生命之源、收藏精氣的臟腑，所以大雪時節的食療養生，宜多吃黑色的食物，例如黑芝麻、黑豆、桑椹、黑木耳、紫米等。此外亦要避免進食生冷、寒涼食物，例如魚生、涼茶、雪糕等。」

中醫師分享3款食療 營養豐富又能暖身

整體來說，天氣寒冷人更需要增加營養，保持身體的御寒能力。所以，冬天的飲食宜溫宜補，例如：羊肉煲、燉水魚、蛇羹等補品都可以暖身延壽。以下李醫師和大家分享3款簡單易做的大雪補身食療：

1. 烏雞人參燉湯



材料：烏雞半隻去皮、人參一兩、紅棗五枚、生薑三片。

做法：以上材料清洗乾淨，放入燉盅加清水一碗，慢火蒸燉2小時30分便可，寒冬期間一星期可燉2次。

2. 羊肉杜仲補陽湯



材料：羊肉半斤、當歸五錢、杜仲五錢、陳皮二錢、紅棗五枚。

做法：以上材料清洗乾淨，放入燉盅加清水一碗，慢火蒸燉2小時30分便可，寒冬期間一星期可燉2次。

3. 補血牛肉羹



材料：牛肉半斤切片、淮山二兩打碎、當歸二錢切碎。

做法：以上材料清洗乾淨，放入燉盅加清水一碗，慢火蒸燉2小時30分便可，寒冬期間一星期可燉2次。

李醫師補充表示，「中醫認為宇宙充滿著神秘而變化莫測，日夜的交替，四季的寒來暑往周而復始。我們身體的五臟六腑，亦同樣有著周而復始、相生相剋、新陳代謝等交替變化。所以用自然之物，盡自然之力，全自然之功，順應大自然養生是最有效的，也是『天人合一』的含義。」