大雪節氣注意進補 中醫推介益氣養血食療 附兩款溫補湯水

大雪節氣和小雪、雨水、穀雨等節氣相同，均直接反映氣候特徵的節氣。 大雪節氣的特徵是氣溫顯著下跌、降雨雪量增多，同時也標誌著仲冬的開始。

本文作者：陳志勇醫師



此時空氣更加寒冷乾燥，天地陽氣禀立冬沉降之性，繼續向地下收斂，養生應以溫潤護陽、禦寒防病為重點，需注意減少過度消耗，儲藏陽氣，以順應自然界閉藏之規律，特別是老年人以及陽虛體質之人。

大雪時節，寒風凜凜，人體陽氣也相對偏弱；在穿衣方面，要根據氣候和環境變化適時添減，以免衣著過少，外感風寒，損傷陽氣。

而適當進補不僅有助於抵禦寒冷，還能增強體質。牛肉、羊肉、雞肉、蝦等食物性質溫熱，具有補脾暖腎、益氣養血等功效，是冬季備受熱捧的食材。但冬天氣候偏於乾燥，飲食應盡量避免爆炒或油炸等烹調方法，也不宜使用過多辛燥香料進行調味，以免增加食物燥熱之性，導致上火長痘、口舌生瘡、咽喉疼痛 、便秘出血等燥熱陰傷​​、邪熱傷絡的症狀。

冬日曬太陽，勝似喝參湯。在冬日里負日而行，還能起到壯人陽氣、溫通經脈的作用。 陽光可壯人體陽氣，使氣血和暢，陰寒得除，對腎虛有好處。然而曬太陽也要適量，每次曬太陽的時間應控制在半小時至一小時內，以背部對著太陽，不應仰臉正面迎著陽光。

推介2款大雪養生湯水比大家：

蘿蔔羊肉湯

材料：蘿蔔2條、枸杞15克、生薑4片、陳皮一角、羊肉750克

功效：溫補肝腎 養血袪寒

四君雞腿湯

材料：黨參 12 克、白朮 10 克、茯苓 12 克、甘草 3 克、生薑3片、陳皮一角、雞腿肉 300克

功效：甘溫益氣 健脾養胃