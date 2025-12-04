大雪節氣2025｜大雪補血益腎宜吃10食物5湯水　傳統習俗愈凍愈好?

大雪節氣2025｜大雪是冬季的第3個節氣，2025年的大雪在12月7日，氣溫會比小雪時再進一步下降。此時保暖之餘，也不能過於溫熱或大汗，以免損傷陰津。大雪宜溫補，補氣益腎，去寒就溫，「大雪補得好，一年不受寒」，那麼怎樣才是補得好？溫補的食物有哪些？大雪還有什麼習俗？



民間傳言大雪當天寒冷下雪，代表來年農作物豐收。(joy real@unsplash)

大雪節氣｜大雪當天愈凍愈好？

大雪24節氣之一，一般在12月6-8日，2025年是12月7日（日）。《月令七十二候集解》：「大雪，十一月節。大者，盛也。至此而雪盛矣。」這時天氣更冷，下雪的規模更大，故名「大雪」。「小雪封地，大雪封河」小雪時只是地面冰冷，大雪時就連河流也會冰封，代表氣溫再度下降。民間有說，大雪當天如果有下雪夠凍，代表來年的農作物會大豐收；相反當天沒雪，就恐來年收穫欠佳了，所謂「大雪兆豐年，無雪要遭殃。」大雪節氣｜氣溫驟變易傷腸胃 誘發中風心臟病！醫推5湯水暖身養腎

大雪習俗｜小雪醃菜 大雪醃肉

大雪還有個習俗便是醃肉，「小雪醃菜，大雪醃肉」，因為天氣乾燥寒冷，是風乾醃肉的最佳時機，臘腸臘肉也在這季節特別受歡迎。

大雪傳統習俗會醃肉。(資料圖片)

大雪養生｜早睡晚起 注意3部位保暖

天寒地凍容易引起心血管疾病，或增中風、心肌梗塞的風險，要防寒便要注意保暖，頭頸、腹和腳最易著涼受寒邪入侵，可多用頸巾保暖，洗頭後應盡快吹乾，不要赤腳。而且要早睡晚起，早睡可養陽氣，晚起能固陰精。

大雪食物｜大雪補得好 一年不受寒

冬天是進補的季節，補氣養血，溫補助陽，例如菠菜、洋蔥、黑木耳、山藥、桂圓、枸杞、海帶、白蘿蔔、山楂、羊肉等是不錯的選擇。 「大雪補得好，一年不受寒」。

+ 5

此外，洋蔥、蔥、韭菜、薑母茶等有助提升元氣。若是偏燥體質，可多吃山藥、菠菜、黑木耳、白菜或蘿蔔來平衡。還要切記多飲水，雖然流汗少，但濕度低，多飲水有助促進血液循環。

大雪湯水：鮮百合淮山無花果黃豆湯

鮮百合淮山無花果黃豆湯

+ 1

鮮百合淮山無花果黃豆湯食譜

材料：

淮山40克

鮮百合40克

無花果2粒

黃豆40克

瘦肉350克

水2公升

做法

1. 黃豆浸水30分鐘備用。

2. 鮮百合切走頭尾部分，逐瓣剝出。

3. 無花果、淮山及百合略沖洗，瀝乾備用

4. 將瘦肉放入一鍋滾水內，汆水盛起。

5. 除鮮百合外，將所有材料倒進鍋，加水至2公升，以大火煲滾後轉小火煲1小時45分鐘。

6. 將鮮百合加到湯裡，再煲15分鐘，並加少許鹽調味，即成。

大雪湯水：三文魚豆腐海帶湯

三文魚豆腐海帶湯

+ 1

三文魚豆腐海帶湯食譜

材料：

三文魚150克

海帶芽5克

豆腐半盒

本菇1包（120克）

油揚1件、味噌3湯匙

水800毫升

做法：

1. 海帶芽用水浸泡5分鐘，瀝乾備用。

2. 豆腐切粒，本菇分成小塊，三文魚洗淨抹乾切粒，備用。

3. 油揚用熱水沖洗後，擠乾切條。葱切粒備用。

4. 燒熱鑊下油，放入三文魚以中小火煎香，盛起。

5. 煲滾一鍋水放入海帶芽、本菇以中大火煲滾，下豆腐、油揚、三文魚再滾後關火。

6. 隔篩放上味噌，在湯上攪溶，拌勻後開火再滾後下葱即成。

大雪湯水：螺頭蟲草花雞湯

螺頭蟲草花雞湯

+ 1

螺頭蟲草花雞湯食譜

材料：

螺頭4個

雞1隻

蟲草花1両

淮山2両

黑棗4粒

酒少許

水2.5公升

杞子2湯匙

鹽適量（擦螺頭用）

生粉適量（擦螺頭用）

做法：

1.急凍螺頭解凍後，加生粉和鹽，擦淨表面的黑色污物，從中間剪開並除去內裡污物。

2.雞洗淨、去皮、清除內臟及切件。

3.蟲草花去走乾硬的蒂，洗淨後浸水15分鐘，少量水留用；淮山以另一碗水浸、黑棗洗淨，杞子洗淨留用。

4.螺頭、雞分別以凍水下鍋汆水，其間可加少許酒辟味，盛起後沖洗乾淨。

5.除杞子外，蟲草花水及所有材料連水下鍋，大火煲滾後轉小火煲1.5小時。

6.杞子下鍋，再煲半小時，關火後加鹽調味即成。

大雪湯水｜玉竹沙參圓肉湯 潤燥止咳

玉竹沙參圓肉湯

玉竹沙參圓肉湯食譜

材料︰

玉竹2両

沙參1両

淮山2両

無花果4隻

龍王杏1両

圓肉1両

合桃2両

水2升

鹽適量

做法︰

1.全部材料洗乾淨備用。

2.大火煲滾水，放入全部材料。

3.水再滾起後轉細火煲1小時。

4.加入適量鹽調味完成。

大雪湯水｜素四臣湯 保暖健脾

素四神湯

四神素湯食譜

材料：

生熟薏米38克

蓮子76克

茨實38克

鮮淮山76克

黃芽白1棵

薑5片

水2公升

做法

1. 生熟薏米、蓮子和茨實先洗淨浸軟，加水、薑，用中火煲40分鐘。

2. 鮮淮山沖洗、削皮、切塊。

3. 黃芽白洗淨切段，用少許油炒軟，將鮮淮山及黃芽白加入湯，用慢火煲20分鐘。

4. 加鹽調味完成。

參考資料：德善堂中醫、扶原中醫診所、德善堂中醫師陳通