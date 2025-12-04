大雪節氣2025｜大雪補血益腎宜吃10食物5湯水 傳統習俗愈凍愈好?
大雪節氣2025｜大雪是冬季的第3個節氣，2025年的大雪在12月7日，氣溫會比小雪時再進一步下降。此時保暖之餘，也不能過於溫熱或大汗，以免損傷陰津。大雪宜溫補，補氣益腎，去寒就溫，「大雪補得好，一年不受寒」，那麼怎樣才是補得好？溫補的食物有哪些？大雪還有什麼習俗？
大雪節氣｜大雪當天愈凍愈好？
大雪24節氣之一，一般在12月6-8日，2025年是12月7日（日）。《月令七十二候集解》：「大雪，十一月節。大者，盛也。至此而雪盛矣。」這時天氣更冷，下雪的規模更大，故名「大雪」。「小雪封地，大雪封河」小雪時只是地面冰冷，大雪時就連河流也會冰封，代表氣溫再度下降。民間有說，大雪當天如果有下雪夠凍，代表來年的農作物會大豐收；相反當天沒雪，就恐來年收穫欠佳了，所謂「大雪兆豐年，無雪要遭殃。」大雪節氣｜氣溫驟變易傷腸胃 誘發中風心臟病！醫推5湯水暖身養腎
大雪習俗｜小雪醃菜 大雪醃肉
大雪還有個習俗便是醃肉，「小雪醃菜，大雪醃肉」，因為天氣乾燥寒冷，是風乾醃肉的最佳時機，臘腸臘肉也在這季節特別受歡迎。
大雪養生｜早睡晚起 注意3部位保暖
天寒地凍容易引起心血管疾病，或增中風、心肌梗塞的風險，要防寒便要注意保暖，頭頸、腹和腳最易著涼受寒邪入侵，可多用頸巾保暖，洗頭後應盡快吹乾，不要赤腳。而且要早睡晚起，早睡可養陽氣，晚起能固陰精。
大雪食物｜大雪補得好 一年不受寒
冬天是進補的季節，補氣養血，溫補助陽，例如菠菜、洋蔥、黑木耳、山藥、桂圓、枸杞、海帶、白蘿蔔、山楂、羊肉等是不錯的選擇。 「大雪補得好，一年不受寒」。
此外，洋蔥、蔥、韭菜、薑母茶等有助提升元氣。若是偏燥體質，可多吃山藥、菠菜、黑木耳、白菜或蘿蔔來平衡。還要切記多飲水，雖然流汗少，但濕度低，多飲水有助促進血液循環。
大雪湯水：鮮百合淮山無花果黃豆湯
鮮百合淮山無花果黃豆湯食譜
材料：
淮山40克
鮮百合40克
無花果2粒
黃豆40克
瘦肉350克
水2公升
做法
1. 黃豆浸水30分鐘備用。
2. 鮮百合切走頭尾部分，逐瓣剝出。
3. 無花果、淮山及百合略沖洗，瀝乾備用
4. 將瘦肉放入一鍋滾水內，汆水盛起。
5. 除鮮百合外，將所有材料倒進鍋，加水至2公升，以大火煲滾後轉小火煲1小時45分鐘。
6. 將鮮百合加到湯裡，再煲15分鐘，並加少許鹽調味，即成。
大雪湯水：三文魚豆腐海帶湯
三文魚豆腐海帶湯食譜
材料：
三文魚150克
海帶芽5克
豆腐半盒
本菇1包（120克）
油揚1件、味噌3湯匙
水800毫升
做法：
1. 海帶芽用水浸泡5分鐘，瀝乾備用。
2. 豆腐切粒，本菇分成小塊，三文魚洗淨抹乾切粒，備用。
3. 油揚用熱水沖洗後，擠乾切條。葱切粒備用。
4. 燒熱鑊下油，放入三文魚以中小火煎香，盛起。
5. 煲滾一鍋水放入海帶芽、本菇以中大火煲滾，下豆腐、油揚、三文魚再滾後關火。
6. 隔篩放上味噌，在湯上攪溶，拌勻後開火再滾後下葱即成。
大雪湯水：螺頭蟲草花雞湯
螺頭蟲草花雞湯食譜
材料：
螺頭4個
雞1隻
蟲草花1両
淮山2両
黑棗4粒
酒少許
水2.5公升
杞子2湯匙
鹽適量（擦螺頭用）
生粉適量（擦螺頭用）
做法：
1.急凍螺頭解凍後，加生粉和鹽，擦淨表面的黑色污物，從中間剪開並除去內裡污物。
2.雞洗淨、去皮、清除內臟及切件。
3.蟲草花去走乾硬的蒂，洗淨後浸水15分鐘，少量水留用；淮山以另一碗水浸、黑棗洗淨，杞子洗淨留用。
4.螺頭、雞分別以凍水下鍋汆水，其間可加少許酒辟味，盛起後沖洗乾淨。
5.除杞子外，蟲草花水及所有材料連水下鍋，大火煲滾後轉小火煲1.5小時。
6.杞子下鍋，再煲半小時，關火後加鹽調味即成。
大雪湯水｜玉竹沙參圓肉湯 潤燥止咳
玉竹沙參圓肉湯食譜
材料︰
玉竹2両
沙參1両
淮山2両
無花果4隻
龍王杏1両
圓肉1両
合桃2両
水2升
鹽適量
做法︰
1.全部材料洗乾淨備用。
2.大火煲滾水，放入全部材料。
3.水再滾起後轉細火煲1小時。
4.加入適量鹽調味完成。
大雪湯水｜素四臣湯 保暖健脾
四神素湯食譜
材料：
生熟薏米38克
蓮子76克
茨實38克
鮮淮山76克
黃芽白1棵
薑5片
水2公升
做法
1. 生熟薏米、蓮子和茨實先洗淨浸軟，加水、薑，用中火煲40分鐘。
2. 鮮淮山沖洗、削皮、切塊。
3. 黃芽白洗淨切段，用少許油炒軟，將鮮淮山及黃芽白加入湯，用慢火煲20分鐘。
4. 加鹽調味完成。
參考資料：德善堂中醫、扶原中醫診所、德善堂中醫師陳通