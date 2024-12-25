農曆新年．年三十｜天文台官方拆解連續五年消失之謎　機率只有1%

聖誕(25日)剛到，新曆大除夕(31日)將至，而距離農曆乙巳蛇年來臨也只有一個月多。這個送龍迎蛇之年，明年農曆除夕是年廿九（1月28日），而非年三十，而且更是連續5年沒有年三十周期之始。

天文台就在網誌解說這個現象，提到農曆十二月為小月、即只有29日的概率約為4成，而以此粗略估計，連續5年除夕並非年三十概率就只有約百分之一，而經歷這5年，下一波年三十長年消失周期預計在33年後的2058年出現，屆時更可能連續6年沒有年三十。



▼2月11日 農曆新年煙花匯演▼



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過去100年有37年沒有年三十

天文台以「2025年起連續五年沒有年三十」為題發表網誌，指除夕在年廿九，而非大家熟知的年三十，非罕見現象，並指年三十在過去100年，即1925至2024年中就有37年「失去蹤影」，次數並不少。

天文台解釋，天文學上，「朔」（亦稱新月）是月球和太陽在同一黃經時的月相，接連兩次朔相隔的時間稱為「朔望月」，平均約29.5306日（即29日12小時44分3秒），而農曆月是按月相週期制定，每月以出現「朔」的日子為第一日。

由於月曆上每月日數必須是整數，農曆採用「小月」29日和「大月」30日的編制方法，農曆月的平均長度與「朔望月」大致相約。

農曆新年煙花匯演年初二晚8時上演，在7時半尖沙咀文化中心外已水洩不通。（蘇煒然攝）

天文台指，每月的第一天（即「朔日」）定為「初一日」，最後一天則稱為「晦日」，而視乎當月是大月還是小月，晦日可以是「廿九日」或「三十日」，但農曆大月及小月的出現沒有簡單而又均勻的規律，編排是基於兩大原則，即朔必定在初一日及曆月日數必須是整數。

而由2025年起連續五年的農曆十二月剛好都是小月，因此這幾年的除夕並非在年三十。事實上，農曆十二月為小月的概率約為四成，以此粗略估計，連續5年除夕並非年三十的概率就只有約百分之1。根據公曆與農曆對照表統計，在本世紀完結前還會有兩次類近的情況，分別在2058年至2063年及2089年至2094年，而這兩次更可能是連續6年沒有年三十。

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▼2月11日 煙花匯演散場情況▼



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▼2月11日 市民遊客湧尖沙咀海旁等看煙花▼



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▼2019年 豬年煙花匯演▼

