強烈冬季季候風殺到　天文台：市區氣溫低至11度　新界或凍到結霜

受強烈冬季季候風影響，昨晚（1月9日）華南沿岸地區氣溫顯著下降。未來兩三日（1月10日至12日）早上持續寒冷，市區氣溫在11、12度左右，新界部分地區及高地嚴寒。週末期間由於天朗氣清，晚間輻射冷卻頗為顯著，新界內陸地區及高地有機會出現結霜現象。



如上一篇隨筆《小寒進臘月》所說，一股強烈冬季季候風會在今晚抵達華南沿岸，屆時本港氣溫顯著下降。根據現時預測，未來兩三日早上持續寒冷，市區氣溫在11、12度左右，新界部分地區及高地嚴寒。

目前與強烈冬季季候風相關的冷空氣已經南下至華南北部，該區氣溫較昨日低兩三度，而衛星圖像（圖一，）亦顯示與冷空氣相關的雲帶正逐漸靠近華南沿岸。不過，預料雲帶會在靠近華南時轉薄，沿岸地區仍會維持普遍晴朗的天氣。

圖一：與冷空氣相關的雲帶正逐漸靠近華南沿岸。（香港天文台授權使用）

在天朗氣清的晚上，輻射冷卻會頗為顯著，地面及無遮蔽的物件表面，例如樹葉及汽車擋風玻璃的溫度可能比氣溫低，甚至降至冰點以下（圖二）。空氣中的水汽可以在冰冷的物件表面上凝華為冰晶，形成霜。而在受屏蔽或風力較弱的地方，空氣中的水汽會有充分時間接觸較冷的物件表面，有利結霜。

圖二：在天朗氣清的晚上，輻射冷卻會頗為顯著，地面及無遮蔽的物件表面，例如樹葉及汽車擋風玻璃的溫度可能比氣溫低，甚至降至冰點以下。（香港天文台授權使用）

翻查記錄，在本港出現的結霜現象集中在十二月至二月。對上一次是2023年12月24日，當天早上大埔及打鼓嶺有結霜報告，新界內陸地區的氣溫亦顯著較市區低。而根據最新預測，週末期間由於天朗氣清，風勢較弱的地方在晚間輻射冷卻會頗為顯著，新界內陸地區及高地有機會出現結霜現象。

天氣寒冷加上最近流感肆虐，大家請注意保暖，並留意天文台最新天氣預測。同時，亦請關心長者或慢性病患者，間中致電或探訪他們，看看是否需要提供幫助。

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原文：小心「霜」風 作者：林家輝、黃逸雋