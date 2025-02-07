寒流｜天文台料周日約9度 入冬後最凍 風寒效應令體感溫度更低
撰文：吳美松
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天文台今日（7日）表示，本港今早市區氣溫大約15度，新界再低一至兩度。如稍後雲層轉薄，市區氣溫有機會回升至18度。不過預料北風今日增強，香港氣溫逐漸下，到周日市區氣溫跌至9至10度，有機會是入冬以來最低，高地更會接近冰點。天文台提醒，冬季季候風令風寒效應較顯著，周日的體感溫度會較實際氣溫低，預料香港到下周二才回暖。
天文台指一股強烈冬季季候風正逐漸影響華南沿岸，本港今日稍後氣溫將逐步下降，屆時會發出寒冷天氣警告。預料星期六（8日）早上市區氣溫約11度，星期日（9日）進一步下降至9至10度，新界再低一至兩度，可能跌穿7度，有機會是入冬以來最低。
高級科學主任韓啟光今早在電台節目指，北風今日增強，冬季季候風會令風寒效應較顯著，亦即空氣的流動卻會將身體的熱量帶走，體感溫度會較實際氣溫低。周日的風寒效應或更明顯，當日參加渣打馬拉松賽事的跑手應注意賽前保暖，其他參與戶外活動的市民亦需注意。
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