寒冷｜今早市區約11度兼非常乾燥　較昨早跌約3度　大帽山僅1.4度

寒冷天氣警告持續，天文台今早（8日）普遍在市區錄得氣溫約11度，大帽山更錄得最低氣溫1.4度。衞生防護中心提醒長者及長期病患者注意保暖，進食足夠食物，逗留在溫暖環境內，避免長時間暴露在戶外等。市民亦應避免飲酒，吃火鍋時要小心疾病傳播。



天文台預料明日（9日）市區約9至10度，有機會是入冬以來最低紀錄，加上風寒效應較顯著，體感溫度會較實際低，天文台呼籲戶外活動人士注意保暖。



天文台2月8日分區天氣氣溫。（天文台網頁截圖）

今氣溫11至16度 非常乾燥

天文台指，強烈冬季季候風正為廣東帶來寒冷及非常乾燥的天氣，今日氣溫介乎11至16度，相對濕度僅30%-60%。早上各個市區錄得氣溫約11度，較昨日清早跌約3度。高地氣溫更低，大帽山一度錄得1.4度

周日約9至10度 風寒效應顯著

天文台今早（8日）發出特別天氣提示，指明日（9日）市區氣溫在9至10度，有機會是入冬以來的最低紀錄。週末期間新界多處地區早上嚴寒，高地氣溫或接近冰點，天晴及非常乾燥。

由於風寒效應較顯著，身體感覺的溫度會較實際氣溫低。進行戶外活動的人士要留意天氣變化，注意保暖，並關顧長者及慢性病患者。根據九天天氣預報，星期一早上仍然寒冷，氣溫之後逐步回升，下周中後期多雲有雨。

天文台九天天氣預報。(天文台網站截圖)

衞生署提醒長者及長期病患者注意保暖

衞生防護中心表示，寒冷天氣容易引起或加劇疾病，長者、心臟或呼吸系統疾病患者和其他長期病患者應特別小心。中心指長者皮下脂肪較少，體溫調節機能減退，部分人或因行動不便令身體產生和保存熱能的能力減低。慢性呼吸系統疾病或心臟病等長期病患者，亦會較易因氣溫驟降而令病情惡化。

長者、長期病患者禦寒小貼士

．留意天氣預報，因應需要加穿禦寒衣物，包括帽、頸巾、手套及襪等

．進食足夠的食物，攝取充足的熱量

．經常做適量運動，以增加血液循環及產生熱能

．逗留在溫暖的環境內，避免長時間暴露於戶外

．使用保暖電器時要注意安全，並保持室內空氣流通

．如感到不適，應盡早求醫



應避免飲酒 打邊爐亦要注意

中心又提醒市民避免飲酒，因酒精會令血管擴張，不但不能保暖，更令身體流失熱量，使人感到寒冷。寒冷天氣下，一些經由食物傳播的疾病，特別是與火鍋食品有關的也很常見。中心呼籲市民記得徹底煮熟食物、切勿以生雞蛋作為火鍋蘸醬、使用不同筷子夾取生熟食物，以免交叉污染。

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