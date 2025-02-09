英足總盃曼城作客驚險反勝 馬會錯誤開出80倍超高賠率稱照派彩
撰文：韋景全
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英格蘭足總盃第4圈賽事，英國時間2月8日曼城對英甲球隊奧連特，曼城上半場先被主隊轟入超遠程世界波，幸而下半場傾力反撲最終以2：1反勝奧連特晉級第5圈。
本港馬會「足智彩」曾因人為操作錯誤，即場投注曾為客隊曼城開出客贏80倍超高賠率，馬會稱已在極短時間內修正，在該短暫時段所收到的注項，仍會根據最終賽果作出派彩。
比賽期間，網上流傳指馬會曾在極短時間內，曾為客隊曼城開出客贏80倍的超高賠率 ，在連登討論區引起討論。有幸運兒投注1,000元，如等到取賽事完畢，可得到8萬元，不過這位幸運兒未等到最後，中途接受「派彩快」獎金，仍獲得4.2萬元。
馬會：球賽第20分鐘出現人為錯誤 在極短時間內修正
馬會確認「FB7199奧連特對曼城」球賽舉行期間第20分鐘，因人為錯誤，對客隊曼城開出遠比正常為高的賠率，已在極短時間內修正。該短暫時段所收到的注項，足智彩仍會根據最終賽果作出派彩。
曼城作客奧連特 先輸一球後反超贏一球
曼城今場作客英甲球隊奧連特，收起大半主力。不過主隊奧連特前鋒謝美當尼，開賽16分鐘即送曼城一記震撼彈，他剛過半場截得曼城控失皮球後，離門45碼即起腳施以超遠射，曼城先失守。
曼城失球後傾力反撲，先在56分鐘由來自烏茲別克新援古辛洛夫接應歷高利維斯助攻，追平1：1。曼城其後再加強攻勢，79分鐘，後備上陣僅7分鐘的奇雲迪布尼接應基亞利殊助攻射成2：1反超前，最終曼城以此比數擊敗奧連特。
去年奧運派錯彩 馬會要求中獎者還錢
去年7月26巴黎奧運男子足球小組賽事阿根廷對摩洛哥賽事出現戲劇性事件，馬會一度以賽事2:2和局派彩，其後修正賽果並將彩金收回，有投注者發現馬會投注戶口變負錢。有人因此在Facebook開設「馬會苦主大聯盟」群組，當中一名管理員曾張貼投注戶口變負12萬元撮圖。
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