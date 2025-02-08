中大生偽造死亡證以符續領獎學金　罰休學兩學期　無交代有否報警

網傳一張香港中文大學去年9月的佈告，指一名本科生涉偽造病假紙以申請缺席考試，及偽造死亡登記及翻查死亡登記紀錄，以申請豁免獎學金續領準則，最終被中大教務會學生紀律委員會罰休學兩學期等一系列處分，即遲一年才可畢業。

中大今晚（8日）回應時指為保障有關人士私隱不會透露詳情及評論，強調若有偽造或竄改文件或紀錄屬違規行為，將根據程序處理及適當處分，當中包括開除學籍。中大未有交代有否就事件報警。

網民對涉事人疑偽造死亡證感嘖嘖稱奇及百思不得奇解，有留言估計要符合續領獎學金，成績平均績點（GPA）或出席科目考試有一定要求，有人或偽造親屬死亡紀錄，以作為豁免達致相關要求理由，而中大未有回覆今次個案實際情況。



網上瘋傳由香港中文大學去年9月發出的佈告，指一名學生偽造病假紙以申請缺席考試，以及偽造死亡登記及翻查死亡登記紀錄，以申請豁免獎學金續領準則。（資料圖片）

偽造病假紙申請缺席考試及偽造死亡登記以申獎學金被記過5次

網上社交平台Threads瘋傳一張由中大發出的佈告，內容指有一名本科生， 偽造病假紙以申請缺席考試，以及偽造死亡登記及翻查死亡登記紀錄，以申請豁免獎學金續領準則，合共記過5次。

遭教務會學生紀律委員會罰休學及向所屬書院提交反思信

事件經教務會學生紀律委員會裁決小組詳細審議後，認為該名學生違規行為性質非常嚴重並須作處方，包括要該名學生在2024至2025年度第一及第二學期要休學，並須向所屬書院提交反思信，若學生已符合畢業要求，則暫不進行畢業評核，直至休學期結束。

網上瘋傳由香港中文大學去年9月發出的佈告，指一名學生偽造病假紙以申請缺席考試，以及偽造死亡登記及翻查死亡登記紀錄，以申請豁免獎學金續領準則。（Threads：francishoplusthearmyofhkers）

網民質疑院方未提報警：偽造文書行騙咁都唔踢出校？

佈告亦指案件及處分會以不記名方式公布，也無提及有否就上述涉及偽造虛假文書行為報警。貼文引起大量網民關注，質疑院方未提及有報警，認為不開除學籍的處分太輕，「偽造文書行騙，咁都唔踢出校？」、「曲線縱容？？罰得咁輕？」。

中大未有交代有否報警：保障有關人士私隱不會透露事件詳情

中大未有回應有否報警，但指為保障有關人士的私隱，不會進一步透露事件詳情及作出評論。中大重申重視對學生人格品德的培養，根據本科生總學則，偽造或竄改文件或紀錄屬違規行為，如確定學生有相關行為，中大將根據「處理學生紀律個案程序」處理及作出適當處分，當中包括開除學籍。