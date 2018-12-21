【01天氣．節氣】冬至迎全年最長黑夜　北方食餃子南方食湯圓

冬至是廿四節氣中最早制訂出的一個，而在冬至過後，白晝便會一天比一天長，天地陽氣也開始興作漸強，代表下一循環開始。中國古時周秦時代，便以冬至為歲首過新年，因此也令冬至不只是節氣，亦成為一個重要節日，中國民間家庭也會有不同方式來團聚慶賀，其中在北方會吃餃子和宰羊，而在南方，就會製作湯圓，因湯圓同時象徵圓滿、團圓。

冬至是按天文劃分的節氣，古稱「日短」、「日短至」，這天太陽位於黄經270度，這天由於太陽直射南回歸線，陽光對北半球最傾斜，故此是北半球全年中白天最短、夜晚最長的一日。這天之後，太陽便逐漸北移，白天時間便會一天天變長。

古人對冬至的說法是「陰極之至，陽氣始生，日南至，日短之至，日影長之至，故曰冬至。」在冬至過後，各地氣候都進入一個最寒冷的階段，也就是常說的「進九」，中國民間有「冷在三九，熱在三伏」的說法。



至於香港明天冬至的天氣，由於近日受一股較溫暖的偏東氣流影響，料周六冬至將頗為和暖，氣溫預測介乎21至24度，隨時成為自98年以來最暖冬至，相信港人明天應該對寒冷無感。（按此閱讀：【01天氣預報】濕暖冬至勢成定局）

冬至這天太陽位於黄經270度，太陽直射南回歸線，陽光對北半球最傾斜，故此是北半球全年中白天最短、夜晚最長的一日。（獨居長者攝影計劃網頁）

冬至未最冷過後迎最寒

根據天文台資料，「三九」是指從冬至後的第三個九天，約在陽曆一月中旬，時間與「大寒」相近。冬天裡冬至這天雖然在北半球得到的太陽輻射熱量最少，但陸地積累的熱量還未損失至最少，所以冬至時天氣還不是最冷。

冬至後，太陽位置雖然北移，但陸地每天吸收的熱量仍少於散失熱量，但直到「三九」以後，陸地每天吸收的熱量超過散失的熱量，氣溫才逐漸上升，所以三九前後，為成為一年中最冷的時期。

古籍《通緯·孝經援神契》載：「大雪後十五日，鬥指子，爲冬至，十一月中。陰極而陽始至，日南至，漸長至也。」另《恪遵憲度抄本》說：「日南至，日短之至，日影長至，故曰冬至。『至』者，極也。」可見古人對這個現象早有認識。

古人認為冬至麋鹿感陰氣漸退而解角。（視覺中國）

冬至三候呈氣象變化

古人又把冬至分為三候：「一候蚯蚓結；二候麋角解；三候水泉動。」傳說蚯蚓是陰曲陽伸的生物，此時陽氣雖已生長，但陰氣仍然十分強盛，故土中蚯蚓仍然蜷縮身體；古人又認為麋鹿的角朝後生，所以為陰，而「冬至一陽生」，麋鹿會感到陰氣漸退而解角；而最後由於陽氣初生，所以此時山中泉水可流動並且溫熱。

香港如受禽流感影響冬至時沒有活雞供應，不少家庭主婦都會叫苦連天。（資料圖片）

漢朝冬至前後不聽政

古代對冬至非常重視，視冬至為大節日，故有「冬至大如年、大過年」的說法，甚至有慶賀冬至的習俗。《漢書》中說：「冬至陽氣起，君道長，故賀。」認爲過了冬至是一個節氣循環的開始，也是一個吉日，應該慶賀。《後漢書》載：「冬至前後，君子安身靜體，百官絕事，不聽政，擇吉辰而後省事。」意思是冬至當日，朝廷上下要放假休息，軍隊待命，邊塞閉關，商旅停業，親朋好友相互拜訪、贈禮。澳門把冬至列作法定假期，冬至在香港雖然並非紅假，但良心僱主多會讓僱員在冬至提早下班。（按此閱讀：【01天氣．節氣】冬至一陽生如新年到）

民間家庭在冬至會團聚慶賀，更會準備佳節美食來慶祝，令做冬成為一個非常重視食品和滋補的日子，做冬飯一定要有雞、有菜、有魚、有肉，所以香港如受禽流感影響冬至時沒有活雞供應，不少家庭主婦都叫苦連天，感到做冬飯有所缺欠，但其實各地的冬至食俗也大有不同。

《歲時廣記》提到「京師人家，冬至多食餛飩」。（視覺中國）

漢高祖冬至吃羊變習俗

其中在北方，有諺語「冬至餃子夏至麵」，認為冬天寒冷而人體耗熱量多，故應該多進食有營養食品補充熱量，故此北方地區有冬至吃餃子、吃餛飩，甚至宰羊的習俗，而中國冬至吃餃子更有悠久的歷史，南宋陳元靚的《歲時廣記》就曾提及：「京師人家，冬至多食餛飩。」

至於冬至吃羊肉，據說是從漢代開始，相傳漢高祖劉邦在冬至這天吃了樊噲煮的羊肉，覺得味道特別鮮美，讚不絕口，從此民間形成了冬至吃羊肉的習俗。人們紛紛在冬至這天吃羊肉及各種滋補食品，以求來年有一個好兆頭。

而在南方，就興起吃湯圓，取其團圓之意；湯圓是宋朝以後元宵節的節令食品，不過在明清以後，江南諸地在冬節也常以湯圓祭神祭祖，在祭祀過後，當然是給人享用了。而在冬節的前夜，一家人會圍坐一起搓湯圓，充滿了過節團聚的歡樂氣氛。

湯圓有團聚的意思。（視覺中國）