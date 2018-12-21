【01天氣．節氣】冬至一陽生如新年到　中醫師推薦「黑食材」養生

一股較溫暖的偏東氣流繼續影響廣東沿岸，今明兩日廣東沿岸地區天氣溫暖，香港今早沿岸有幾陣霧，大致多雲，日間部分時間有陽光，最高氣溫約25度，而明天冬至預料將同樣溫暖，如果最高氣溫達24度，更勢成20年來最暖的冬至。 常言：「冬至大過年」，冬至又會被稱為冬節，這天雖然只是廿四節氣中其中一個節氣，但地位卻似乎高，也令冬至如同節日般，傳統家庭會相約一同聚餐「做節」，究竟為何冬至特別重要？這個節氣又有什麼特點，大家又如何可以在過節的同時，因應氣候變化之特色而同時養生？有中醫師就從古書所記的：「冬至一陽生」中，推薦大家在這個全年黑夜最長一日，食用三種「黑食材」。

在早上7時半，天文台錄得溫度為21.4度，相對濕度為百分之94，而在京士柏錄得的紫外線指數大約是0.1，強度屬於低，但預測今日的最高紫外線指數大約是5，強度屬於中等。天文台預測，香港今天氣溫介乎21至24度，相對濕度為百分之75至95，預料明天冬至將天氣溫暖。（按此閱讀：【01天氣預報】濕暖冬至勢成定局）

冬至被不少中國人視為傳統節日，故又有「冬節」、「長至節」、「亞歲」等別稱，這天同時也是廿四節氣中一個非常重要的節氣，其特點是全年裡夜晚時間最長的一天。

菩提堂中醫診所註冊中醫師余健楚表示，其實在大自然界會出現物極必反的現象，即是陰氣達到最盛的時候開始出現消退，陽氣同步開始出現生長，「用一句說話就可以概括，叫『冬至一陽生』；相應地人體內環境也一樣存在有『一陽生』。這是古人客觀地觀察自然規律而得出的真切結果，從而建立了完整而有系統的醫學理論去治病醫人，所以中醫是一門自然科學，而不是單純是經驗的醫學。」

余醫師提醒大家如在外過冬進食盆菜，就要嚴禁飲凍飲，更不要太夜進食，也不要過飽。（資料圖片）

出自《易經》指陽氣歸來

所謂「冬至一陽生」，跟《易經》其實大有關係！《易經》64卦中第24卦是「復卦」，卦象為雷在地下，雷象徵的是「動」、「春天」、「生機」，一切的生機藏在地底下，有萬物冬眠之象，而「復」原意是「歸來」，在《易經》中更專指陽氣的歸來，故冬眠雖然表面上一片死寂，但卻是暗藏無限生機，形成了一陽初生，而冬至更是廿四節氣中最早制訂出的一個。

余醫師接續解釋，要認識「冬至一陽生」的規律並不困難，「看炎熱夏天的井水是涼還是溫，答案一定是涼；而寒冷冬天的井水是涼還是溫，答案就一定是溫，因為夏至後，地球一直慢慢吸收太陽的能量儲存在內部，到冬至前後，這個陽氣才開始慢慢向外發散。」故此，順應「冬至一陽生」這個自然規律，就是養生之道的最高法則。

中醫師余健楚應順應「冬至一陽生」的自然規律。

冬至養生之道在乎平靜



哪如何才做到「冬至一陽生」？他稱方法非常簡單，「就是在冬至這天盡量停止一切令你繁忙的事情以及煩惱，有意識地令到自己平靜下來。」他提議，大家可以選擇打坐，或者聽古琴，都有好好的效果，「愈是這麼做，身體內部的氣血就會自動調整，獲得相對上的健康。」



此外，余醫師又提醒有慢性病的老人家在冬至更要注意保暖，並注意心情舒暢。如在外過節進食盆菜，就要嚴禁飲凍飲，當中更當然包括啤酒，還要注意不要太晚進食，也不要食得過飽，「要早回家靜養」，而這些生活細節，其實都是為了給身體內的陽氣生長創造一個良好條件。

肉蓯蓉味甘、性溫，有補腎助陽、潤腸通便的作用，而且補而不燥、溫而不熱。

紫米性溫、味甘，有滋補的作用。

「黑食材」​推動陽氣升發

至於冬至食療方面，余醫師則推薦一個「肉蓯蓉紫米黑豆粥」，無獨有偶是當中材料，全為黑色的「黑食材」，「肉蓯蓉屬性是味甘、性溫，有補腎助陽、潤腸通便的作用，它最主要是補而不燥、溫而不熱；紫米味甘、性溫，有滋補的作用。」這食療可通過藥補推動體內陽氣的升發，從而達到保健作用，但不同人體質始終有異，故食療最終是否適合，更需要諮詢註冊中醫師的意見。



其實，民間家庭在冬至會團聚慶賀，更會準備佳節美食來慶祝，各地的冬至食俗也大有不同，例如在北方會有吃餃子和宰羊的習俗，而在南方，就會製作湯圓，取其團圓之意，一家人會圍坐一起搓湯圓，充滿了過節團聚的歡樂氣氛。（按此閱讀：【01天氣．節氣】北方食餃子南方食湯圓）