【01天氣】冬日愛邊爐嗜辣要留神　醫師溫提小心脾胃虛

港人冬季最愛的「飲食活動」必數「打邊爐」，但原來經常喜愛打邊爐，可能反映本身的身體狀況。中醫師指，如果經常愛好打邊爐且特別喜歡辣湯、辣配料以刺激胃口的人，可能由於脾胃虛弱致令食慾欠佳。此外，打邊爐會熱氣，打邊爐時適當選擇飲料，就能有效地防止上火了。

冬天時邊打邊爐再邊飲邊談天，是一大賞心樂事，近日市面上不同食肆都有推廣打邊爐套餐，食店都人頭湧湧，但過量打邊爐影響健康，短期可能造成腸胃不適，長期就因吸取過多脂肪、鹽份帶來健康隱患。

香港人喜歡打邊爐，但過量打邊爐會影響健康。（VCG）

脾胃功能好飲食愛清淡

然而，如果有人是長期愛打邊爐並偏愛辣湯、辣配料，除了是個人喜好，更可能因為本身有脾胃虛弱問題。菩提堂中醫診所註冊中醫師余健楚解釋，脾胃虛弱的人往往食慾欠佳，打邊爐的辣湯底和辣配料可刺激加強食慾，「愈是脾胃功能好的人，往往反而喜歡清淡的飲食。」雖然有關現象並非必然，但確存在此類情況。

對於打邊爐會「熱氣」，原來有五大原因：其一是脾胃虛弱而氣血又不足的人，在食用辛辣火鍋時會容易導致上火，而這就屬「虛火」；另一方面，打邊爐時如進食太多肉類，尤其是羊肉、牛肉等，食物非常燥熱，也容易導致上火，但就是「實火」。

進食太多肉類，也容易導致「實火」。（莊堅毅攝）

雪梨汁葡萄汁有效防止上火

此外，人的全身皮膚無時無刻都與外界進行能量交流，打邊爐時溫度升高，令全身皮膚體溫提高，導致出汗過多，就會容易「傷陰」，也會導致上火；加上打邊爐其實有地域性和季節性之分，有時打邊爐可祛濕驅寒，惟香港如一年四季都經常打邊爐，亦會易上火。最後，就是由於港人晚餐時間較遲，如果又是以打邊爐作宵夜，會擾亂了氣血，容易引起陰虛火旺，這也會容易引起上火。

上火會容易引起喉嚨痛、失眠、皮膚過敏、煩躁不安、生暗瘡、便秘、感冒等疾病，如果想減少熱氣，其實不應飲用冰凍的酸梅汁或冰凍汽水啤酒。余醫師指出，水和津液在中醫的角度是兩個完全不同的概念，冰凍酸梅汁或冰水進入身體，需經胃加熱及小腸吸收才能變成「津液」，反而會導致補充體液量不足，最後陽氣仍過於旺盛，仍是會上火。他建議，可飲用常溫的鮮榨雪梨汁或葡萄汁，能更快更易被身體吸收變成津液，才能有效防止上火機會。他又提醒，市民應盡量選用清湯以及避免選擇紅肉，而且不宜進食過飽。