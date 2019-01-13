【天氣】鼻敏感發作提防「惡化四步曲」　秋冬易爆發要避過敏源

秋冬溫度及濕度不時出現大變化，既容易令人生病，更會誘發敏感症狀，不少人可能都曾經歷早上起床時，鼻子即開工「抗議」，由痕癢到噴嚏變流鼻水，甚至成為「雲吞師傅」，原來令鼻子吃盡苦頭的「罪魁禍首」，其實就是鼻敏感。 鼻敏感在香港常見，呼吸系統專科醫生指出，每兩人中就有一個有鼻敏感問題，但每人的鼻敏感源頭卻不一樣，而秋冬季就易令鼻敏感發作，甚至出現最終是鼻竇發炎的「惡化四步曲」，但原來由過敏源入手，保持室內空氣流通，避開過敏源，有需要時配合藥物，就可以令痛苦中鼻子解困。

近日氣溫時高時低，不少人除被保暖穿衣困擾，也可能還經歷鼻子「抗議」！港怡醫院呼吸系統科名譽顧問醫生溫志堅指，鼻敏感在港很常見，「兩個人之中有一個有鼻敏感」。不過，每人鼻敏感源頭卻不一樣，而香港常見的鼻敏感誘因之一，就跟季節有關，「尤其在秋冬季，當天氣較乾燥，濕度較低時，便可能會引發鼻敏感發作。」另外，還包括一些可能對花粉過敏的人，發作時間在春天花開季節。

究竟如何知道自己鼻敏感發作有多嚴重？溫醫生解釋，鼻敏感發作通常由感到鼻痕癢開始，「然後開始流鼻水，再嚴重時會鼻塞，甚至最終引來鼻竇發炎；有些人會感到喉嚨痕癢，其實是因為鼻竇裡的積液倒流到咽喉，再進一步鼻膜開始很腫，會阻塞，更嚴重會有細菌感染，可能會發燒及鼻竇發炎時，開始流出很濃的黃黃綠綠色鼻水。」

鼻敏感發作時，首先感到鼻痕癢，然後流鼻水，再嚴重會鼻塞。

嚴重病人需噴類固醇

至於觸發鼻敏感的環境因素，就跟溫度及濕度有關，例如由20多度急跌至10多度的氣溫突變，溫度轉變就易令鼻敏感發作，故舒緩上也要對症下藥，如外面溫度轉變較大，就應盡量留在室內。室內如果有溫度調節，可保持一個恆溫的狀態，及用家居潤濕器材令濕度上升，都對舒緩鼻敏感有幫助。

不過，如果是出現更嚴重的鼻敏感，便需要使用藥物幫助，其中急性的鼻敏感發作時，可使用抗敏感藥物減少鼻敏感情況，亦可噴生理鹽水及用鹽水洗鼻，除了可以清除過敏源外，也有消炎效果，而更嚴重的病人可能需要噴類固醇，減輕鼻敏感發炎情況。如果已經有細菌的感染以致鼻竇發炎，可能需要抗生素清除細菌感染。

勤清洗被舖，可以減少塵蟎含量。(ISTOCK)

家居塵蟎多宜減地氈布梳化

至於現在坊間有不少鼻噴霧、通鼻用品，並非人人合用。溫醫生指，如果只是普通的生理鹽水則問題不大，但有噴霧可即時通鼻塞便要小心，「它可能含有的藥物，主要令鼻膜血管收縮，而減少鼻膜腫脹和分泌物的話，這些藥物用的時候要小心，要視乎病人本身是否有血壓高或心臟病。此外，溫醫生亦提醒，長期使用這些藥物可能損害鼻膜。

另一解決方法，就是從過感源頭入手，家居裡香港最常見的過敏源是塵蟎，如果能保持室內空氣留通，勤清洗被舖，以及減少一些地氈、布梳化等傢俬，已經可以減少塵蟎含量，對鼻敏感有幫助。如知道自己對某些過敏源，更要盡量避開過敏源。而在天氣轉或空氣污染指數較差時候，做運動時盡量減少室外運動，盡量留在室內做，可以減少刺激鼻敏感發作。