【天氣預報】東北季候風令氣溫急降逾10度　新界今早低見14度

剛過去的周日，當經歷完半世紀以來最熱的「大寒」之後，氣溫過山車出動！受東北季候風補充影響，在不足24小時後，即為廣東沿岸地區帶來清涼的天氣，香港今早多區氣溫急降，市區普遍介乎15至16度，新界部分地區更跌至只有14度，不足一日間，最大溫差相距可超過12度。 今日天氣方面，預測大致多雲，早晚天氣清涼，日間部分時間有陽光及乾燥，最高氣溫約19度，吹和緩至清勁偏北風，未來數日天晴乾燥，明天天氣寒冷，市區將進一步跌至12度。

在早上7時，天文台錄得氣溫為16.7度，相對濕度為百分之71；預測今日的最高紫外線指數大約是5，強度屬於中等。香港分區天氣情況，市區氣溫普遍約16度，新界氣溫則低1至2度，北區部分地區氣溫只得15度以下，而自動分區天氣預報顯示，氣溫在早上稍後時間將再略為下跌，最低只有13度。

香港分區天氣情況，市區氣溫普遍約16度，新界氣溫則低1至2度。（香港天文台）

明早氣溫料跌至12度

天文台表示，東北季候風昨晚抵達華南地區，為廣東沿岸地區帶來清涼的天氣，今明兩日華南氣溫顯著下降，早上寒冷。香港今日大致多雲，早晚天氣清涼，日間部分時間有陽光及乾燥，最高氣溫約19度，吹和緩至清勁偏北風。

預料乾燥的季候風會在本周持續影響華南，未來數日天晴乾燥，日夜溫差較大，明日早上寒冷。自動分區天氣預報就顯示，今早新界氣溫最低只有13至14度左右，而在今晚凌晨後，各區氣溫將較今天進一步下跌，市區只有15度，新界只有13至14度左右；及至明早清晨，市區氣溫將跌至13度，新界明早6時，更將只有10度低溫，而周三早上新界氣溫或將更低，預測打鼓嶺將出現9度氣溫。

預測明早市區將跌至12度。（香港天文台）

雖然周三氣溫會略為回升，但預測打鼓嶺當天早上氣溫卻可能跌至只有9度。（香港天文台）

天文台的「九天天氣預報」就顯示，明天氣溫將介乎12至18度，相對濕度就只有百分之40至70。周三氣溫稍為回升，但氣溫最低仍只有13度，至周末氣溫將進一步回升至16至21度。至下周氣溫料將繼續回升，但最高氣溫仍介乎約20度左右，天氣料維持清涼。

「九天天氣預報」顯示，至下周氣溫料將繼續回升，但最高氣溫仍介乎約20度左右。（香港天文台）

半世紀最熱「大寒」

未來數日天氣清涼甚至寒冷，大家需要注意保暖，記緊穿著足夠衣物，而其實在不足24小時前，剛過去的周日大家就經歷了半世紀以來最熱的「大寒」，當天氣溫沒有一點寒意，因為天文台錄得最高達23.4度，也是有記錄以來，史上第四高溫的「大寒」。

翻查天文台記錄，天文台昨午在尖沙嘴總部錄得最高氣溫，一度飆升至攝氏23.4度，而新界多區氣溫更「高一截」，其中上水錄得27.1度，石崗27度、打鼓嶺及屯門也錄得26.6及25.5度；比較今早各區天氣，一日間溫差最多達12度以上。

昨日雖然是「大寒」，但多區氣溫甚高，令大家應該感受不到寒意。