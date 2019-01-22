【天氣預報】市區13度兼非常乾燥　新界跌穿11度　記得做好保暖

香港今早天氣徘徊在寒冷與清涼之間！受乾燥的東北季候風影響，今日華南早上寒冷，並為廣東沿岸地區帶來清涼天氣，不過天文台昨晚略為調高今早的氣溫預測，由原來最低12度上調至13度，而今早市區氣溫，也在12至13度間徘徊，而新界地區則只有11度左右。 天文台預測，今日香港大致天晴，早上相當清涼，日間非常乾燥，最高氣溫約19度，吹和緩北至東北風，初時風勢間中清勁。由於預料乾燥的季候風會在本周餘下時間影響華南，展望本周隨後都會大致天晴及乾燥，但日夜溫差較大，至本周後期氣溫將逐漸回升。

在早上7時，天文台錄得氣溫為13.5度，相對濕度為百分之58；預測今日的最高紫外線指數大約是6，強度屬於高。香港分區天氣情況，市區氣溫介乎12至13度左右，新界再低一兩度，只有約11度，其中上水在6時半後更跌穿11度，而三個位於較高的監測站包括大老山、大帽山及昂平，氣溫更跌至個位數，只有6.6度至7.3度。另外，由於今日非常乾燥，相對濕度只介乎百分之40至70，天文台在早上6時發出紅色火災危險警告，表示火災危險性極高。

香港分區天氣情況，市區氣溫介乎12至13度左右，新界再低一兩度，只有約11度，其中上水在6時半後更跌穿11度。（香港天文台）

本周後期氣溫逐漸回升

天文台表示，乾燥的東北季候風正影響廣東沿岸地區，預測香港今日漸轉天晴，早上相當清涼，日間非常乾燥，最高氣溫約19度，吹和緩北至東北風，初時風勢間中清勁。

由於預料乾燥的季候風會在本周餘下時間影響華南，該區普遍天晴，日夜溫差較大，展望本周餘下時間大致天晴及乾燥。本周後期氣溫逐漸回升。而一股清勁至強風程度的偏東氣流，就會在下周影響廣東沿岸。



按天文台術語的劃分，寒冷介乎8至12度，而清涼則介乎13至17度，以今早分區氣溫情況，正處於寒冷與清涼之間。而來自天氣預報網站weather.com的資料就顯示，今早香港的體感溫度就只有8度。

天氣預報網站weather.com資料顯示，今早香港體感溫度只有8度。（weather.com）

「九天天氣預報」顯示，預測明日維持同樣的最低氣溫，至周四氣溫便將回升至15度以上。（香港天文台）

明早新界氣溫或較今早低

根據「九天天氣預報」顯示，天文台昨日凌晨略為調高今日的最低氣溫預測，由原來的12度上調至13度，預測明日維持同樣的最低氣溫，至周四氣溫便將回升至15度以上。不過，及至下周初，氣溫又會再稍微下降，預測下周氣溫徘徊在16至21度之間。

而從自動分區天氣預報系統，今日日間會稍為回暖，部分地區氣溫可回升至20度，企入夜後天氣又將下降，凌晨後新界將跌至12度，而明早天氣同樣相當清涼，清早時份新界多區均在11度或以下，打鼓嶺更將有機會跌至9度。