【天氣．台長專訪】人人變天氣專家如雙刃劍　岑智明：咪跟車太貼

莎士比亞名劇《王子復仇記》中有膾炙人口的金句：「To be, or not to be: that is the question.」而在氣象觀測上，報，還是不報，也同樣是一個難題。 由於天文台的每一個決定都影響重大，小至發出火災或強烈季候風警告，較大是惡劣天氣警告是否繼續生效，甚至更嚴重的何時發出颱風預警和取消風球訊號，既會可能影響全港市民需要停工、停課，而如何透過預警避免人命傷亡卻而又不會引起公眾恐慌，背後的關鍵，除了觀測及分析氣象數據準確，時間上的掌握亦同樣重要，而這個正是天文台天氣預報員面對的難題。 天文台台長岑智明早前接受《香港01》專訪，已播出的一連三集，岑智明由山竹講到facebook，也由天文台總部的天氣預報談到大亞灣的輻射監測，必須承認，隨著數據開放時代來臨，氣象資料變得唾手可得，只要睇得多，便可以成為專家，所以在這個「人人是專家」時代，天氣預測網站也百花齊放，問題是，當專家真是談何容易？但不少人就自行演繹箇中資訊，甚至質疑天文台的可信性，面對網民四方八面的挑戰，天文台又如何自處？

在早上8時，天文台錄得氣溫為13.3度，相對濕度為百分之58；香港分區天氣情況，市區氣溫介乎12至13度左右，新界大部分地區只有約11度，其中上水及流浮山在7時後更跌穿11度。此外，今日天氣亦非常乾燥，相對濕度只介乎百分之40至70，天文台在早上6時發出紅色火災危險警告，表示火災危險性極高。（按此閱讀：【天氣預報】新界跌穿11度 記得做好保暖）

今早上水及流浮山跌穿11度。（香港天文台）

氣象數據非人人懂使用

對於近年坊間愈來愈多人關注天氣，甚至自行預報天氣，颱風季節時，更如同跟天文台較勁，比拚觀測的準繩，而各大傳媒亦紛紛向天氣報道埋手，主因之一是天氣消息原來甚獲讀者關注，一則風暴更新或寒流襲港消息，往往能大幅推高瀏覽量，在成本效益下，大肆報道天氣自然成為理所當然，惟留下的問題卻是，會否令大眾關注的同時，卻未必能獲得最準確消息呢？甚至影響到天文台的公信力，令天文台的可信性受質疑？

天文台台長岑智明接受《香港01》專訪時回應，以「雙刃劍」來形容現時的情況，「這件事有好有不好，是雙刃劍；如果市民和傳媒懂得使用、掌握和分析一個正確的訊息，那就是好事，但問題是很多人未必完全懂得使用。」

確實，雖然外國天氣網站的數據、分析都是公開資料，但如何作解讀，似乎就涉及專業了。台長甚至坦言，傳媒的生態往往想要搶先報道消息，以至更可能令部分消息被誇大。

岑智明指雖然有時他看見有偏頗或過早引起恐慌的報導，他會直接出文指正，但他認為是一個互動過程。（鄭子峰攝）

與馬浚偉合拍片大獲好評

為了能「撥亂反正」，天文台2014年起增設「氣象冷知識」環節，邀請不同職位的員工及各種界別人士參與，實行教育大眾正確的氣象知識，當中「黃雨係會水浸㗎」一集更是大受歡迎，原因是當中有藝人馬浚偉（馬仔）一同參與拍攝，背後更是來自台長岑智明的的「絕世好橋」，他更自爆，當日與馬仔合作有段故，他更是反客為主以「切雞飯加色」來拆解「水浸都係黃雨」。

據岑智明透露，他與藝人馬浚偉甚有淵源。兩人同為長者安居協會的義工，在一次出書活動中惺惺相惜，於是決定齊齊打破網民多年的對「水浸都係黃雨」的誤解，更以「切雞飯加色」形容黃雨時的局部地區性大雨，大獲好評。兩人因此成為朋友，馬仔亦是台長fb的常客。

電腦預測會隨時改變

然而，網上其實仍繼續流言四起，特別是關於颱風的消息預報，大家會鬥快鬥擔鬥早，那市民又可以如何判斷那些是可信呢？岑智明就以自己多年來玩fb的經驗忠告：「切勿跟車太貼！」

他笑言，有時他看見有偏頗的報導、認為過早的預警或引起恐慌的消息，他會直接出文指責，但事實是天有不測之風雲，電腦預測確是會隨時改變，「然後又有一些問題是，確實是有電腦預測出來，沒理由不相信，不告訴市民會不會遲了防範呢？」天氣預報員的糾結，莫過於在哪一刻應當機立斷，作出選擇，要預報風暴的來臨，卻又擔心過早預報是否準確，否則惹來公眾不滿。「什麼時候說，如何說，永遠對於我們來說是一個很大的挑戰。」