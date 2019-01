【天氣．台長專訪】人人變天氣專家如雙刃劍　岑智明：咪跟車太貼

莎士比亞名劇《王子復仇記》中有膾炙人口的金句:「To be, or not to be: that is the question.」而在氣象觀測上,報,還是不報,也同樣是一個難題。

由於天文台的每一個決定都影響重大,小至發出火災或強烈季候風警告,較大是惡劣天氣警告是否繼續生效,甚至更嚴重的何時發出颱風預警和取消風球訊號,既會可能影響全港市民需要停工、停課,而如何透過預警避免人命傷亡卻而又不會引起公眾恐慌,背後的關鍵,除了觀測及分析氣象數據準確,時間上的掌握亦同樣重要,而這個正是天文台天氣預報員面對的難題。

天文台台長岑智明早前接受《香港01》專訪,已播出的一連三集,岑智明由山竹講到facebook,也由天文台總部的天氣預報談到大亞灣的輻射監測,必須承認,隨著數據開放時代來臨,氣象資料變得唾手可得,只要睇得多,便可以成為專家,所以在這個「人人是專家」時代,天氣預測網站也百花齊放,問題是,當專家真是談何容易?但不少人就自行演繹箇中資訊,甚至質疑天文台的可信性,面對網民四方八面的挑戰,天文台又如何自處?