【天氣預報】大帽山今早4.1度　邊一區凍過上水？年三十料和暖

乾燥的東北季候風正影響廣東沿岸地區，香港今早各區氣溫較昨日進一步下降，新界多區跌至10度以下，其中將軍澳「爆冷擊敗」一眾西北地區，成為今早最冷，只得10.4度，故上水及流浮山等地區更低。而全港最凍則是大帽山的監測站，最低氣溫只得4.1度。 天文台預測今日天晴，日間非常乾燥，吹和緩北至東北風，展望本周餘下時間大致天晴及乾燥，到本周後期氣溫會逐漸回升。最新發布的「九天天氣預報」就顯示，本月底即年廿六當天，氣溫將進一步回升至18至22度，相對濕度亦回升至百分之70至90。而根據氣溫延伸預報的預測，今年農曆年初一最大概率的氣溫範圍是17至22度，換言之，大家甚大機會在和暖中過年。

在正午12時，天文台錄得氣溫為17.2度，相對濕度為百分之50；在京士柏錄得的紫外線指數是5，強度屬於中。香港分區天氣情況，接近中午時各區氣溫已全面回升，市區氣溫介乎16至18度，新界就介乎14至17度。

在正午12時，各區氣溫已全面回升，市區氣溫介乎16至18度。（香港天文台）

而今早天氣方面，新界多區跌至11度或以下，其中最凍的地區在東面，將軍澳最低只得10.4度，北潭涌更只有10.3度；而大美督、上水、流浮山均錄得10.8度。由於今日非常乾燥，天文台在早上6時發出的紅色火災危險警告，現時仍然生效，表示火災危險性極高。

今早天氣方面，新界多區跌至11度或以下，其中最凍的地區在東面，將軍澳最低只得10.4度。（香港天文台）

另一季候風補充周末抵廣東

天文台表示，乾燥的東北季候風正影響廣東沿岸地區，本港地區今日天晴，日間非常乾燥，吹和緩北至東北風，而預料這股乾燥東北季候風會在本周餘下時間，持續為華南帶來普遍晴朗的天氣，展望本周未來時間將大致天晴及乾燥，至本周後期，氣溫就會逐漸回升。而一股達強風程度的季候風補充，將會在周末抵達廣東沿岸，下周初該區風勢較大。

最新發布的「九天天氣預報」就顯示，本周六氣溫將介乎16至21，但周日便將會略為下降至15至19度；下周一及周二最低氣溫只有16度，然後氣溫拾級回升，最新預報在下周四，亦即年廿六當天，料氣溫將升至18至最高22度。

「九天天氣預報」顯示，周日氣溫將略為下降至15至19度，下周一及周二最低氣溫只有16度，然後氣溫拾級回升。（香港天文台）

農曆新年料和暖

再檢閱自動分區天氣預報系統，今日日間將會回暖，多區氣溫將回升至19度左右，但凌晨後新界將逐漸下跌至12度，明早天氣相當清涼，清早時份新界多區會跌至11度或以下，打鼓嶺在明早7時更將有機會跌至9度。

至於農曆新年的天氣情況，雖然現時仍未有預報發布，但氣溫延伸預報或能透露出端倪！現時的延伸預報所顯示，下月4日當天，最高及最低溫度概率預報圖中，前者以22度概率最大，達30至40%；後者就是16至18度間，同樣為30至40%，如天氣情況平穩發展，料隨後的農曆年時天氣情況將會相若，大家可以暫時收起寒衣，迎接一個和暖的農曆新年。