【天氣．農曆新年】三糕示範！由原材料至蒸熟　一條龍製賀年糕點

農曆新年將至，賀歲食物不可缺少，最受人歡迎的中式糕點中，傳統有常見的蘿蔔糕、芋頭糕、馬蹄糕及年糕，如同糕點界「四大天王」。不過，大家又有沒有在新年大快朵頤時，想到這些糕點可以由原材料至製作成糕，都能夠一條龍全由香港製造？一間支持本土農業的社企「土作坊」，每年會利用本地農夫的作物製作賀年糕點，《香港01》記者就請來已參與製作賀年糕點多年的萍姐，示範三款賀年糕點的製作過程。

支持本土農業的社企「土作坊」每年利用本地農夫的農作物製作賀年糕點，從而支持及鼓勵社區基層街坊，以其熱誠和手藝炮製有機生態食品。《香港01》記者就趁新年來到前，請來萍姐示範製作五行蘿蔔糕、有機薑汁糙米年糕及本地生態馬蹄糕。

在「土作坊」參與製作賀年糕點多年的萍姐，示範三款賀年糕點。

蘿蔔全棵可用葉苗止咳解毒

從農田收割到又大又肥又重身的有機蘿蔔，下一步自然是製作賀年蘿蔔糕，萍姐拿著肥大的白蘿蔔直言：「今年特別豐收，質素較以往好特別好！」她示範製作的是全素五行蘿蔔糕，而原來一根蘿蔔不單其白色肉可供食用，連蘿蔔上摘出來的蘿蔔苗也具止咳和清熱解毒功效。

蘿蔔先刨絲，蘿蔔苗採摘後先除去旁邊的葉，因會有苦澀味，再洗乾淨後切成蔥粒般；另一材料牛蒡，去皮刨完洗乾淨也切粒，有機甘荀也刨走外皮後刨絲，跟白蘿蔔一起炒，部分留作裝飾用。至於另一材料小花菇，是用原條椴木種出來，萍姐指口感較一般爽滑；花菇浸至軟身後切粒，再以有機山茶油炒香，之後加入有機素蠔油、有機原蔗糖及少許有機海鹽調味，才把材料炒勻。

至於白蘿蔔絲，炒至出水後加花菇、紅蘿蔔，再加少許蘿蔔苗，萍姐提醒，放太多會苦澀，然後加入有機原蔗糖、有機海鹽及少許胡椒粉調味。煮好的材料之後加入粘米粉中，盡量把粉平均沾到蘿蔔上，拌好就可放到蒸盆掃平，然後加上裝飾再大滾蒸約1小時便完成。

本地有機薑細小薑味濃

由農夫新鮮送來的本地有機薑，雖然較街市的細一點，但萍姐指薑味較濃郁且較辣，「有機薑枝節比較多，很容易切到手，我們切的時候要小心。」

薑有驅寒暖胃功效，可用來製作糙米薑汁年糕，另外的主要材料還有糙米粉、糯米粉、黑糖、紅糖，而有機薑就用作磨出薑汁。把糙米粉加入糯米粉拌勻及過篩，把三分之二水倒下，然後煮糖漿，有機黑糖及廣西紅糖均加入水中，然後不停攪拌直到熔化，大滾後糖漿完成。然後開始搓粉，把糖漿和薑汁慢慢倒下去，不停搓令粉的粒狀散開，然後加薑蓉，令它有點辣的感覺，再加少少油令它減低黏度，最後放在糕盆內蒸大約1小時即完成。

本地馬蹄爽甜具口感

本地生態馬蹄糕就來自塱原生態農場，是本地種植的新鮮馬蹄，萍姐指「生態馬蹄比外面的細小，但口感爽甜。」做馬蹄糕的步驟簡單，材料包括新鮮馬蹄粒、馬蹄粉、清水及砂糖。先把一半水用作開粉，一半用作煮有機糖。由於馬蹄粉常帶有其他雜質，所以要隔渣過濾。然後把其餘一半的水開爐煮滾，加入有機原蔗糖黑糖和有機砂糖，然後不停攪拌，萍姐同樣教路：「糖一定煮至大滾，因為要令粉漿倒下去撞成糊狀」，然後把切好的馬蹄粒加入。經反覆拌勻後，她對著半制成品點點頭，「這個糊狀蒸出來會很滑溜，如果粉漿做得不好可能會黏牙，不好吃。」而像如此大小的馬蹄糕，蒸約20分鐘即可，如份量較大的可以增加至30分鐘，但萍姐提醒，絕不可以蒸煮過久，因為「過了火」口感就會不同。