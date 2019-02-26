【天氣】春天「濕邪」濕疹復發高峰期　中醫師：要戒口、清肺毒

踏及春天天氣更得潮濕，連續多日相對濕度高達百分之90，甚至百分之百。濕度高對皮膚影響特別顯著，濕疹患者在潮濕日子經過受病情復發困擾。中醫師指是因為「濕邪」、「風邪」影響導致皮膚問題。要改善濕疹的情況，除了戒口，還可以配合食療清清肺毒。

在早上8時，天文台錄得氣溫為18度，相對濕度為百分之86；東北季候風正為廣東沿岸帶來清涼的天氣，預測今日大致多雲，早上有幾陣微雨，日間短暫時間有陽光，最高氣溫約22度，吹和緩至清勁偏東風。（按此閱讀：【天氣預報】今早有雨氣溫回升 接近周末最高25度）

早上大部分地區17、18度。（香港天文台）

不少人受濕疹困擾，每到春天潮濕的日子，病情加重問題更嚴重。菩提堂中醫診所註冊中醫師余健楚接受《香港01》訪問時解釋，濕疹之所以在春天出現復發高峰期，原因是由於香港地區的氣候變得越來越潮濕，「濕邪」的影響會導致濕疹加重。再加上春天以風爲主，非常容易受到「風邪」的侵入而導致皮膚問題，同時濕疹病情亦可能受持續的情緒波動影響導致。

天氣潮濕令不少人受濕疹困擾。（GettyImages）

濕疹的皮疹特點通常是會有皮膚痕癢、皮膚糜爛、有液體滲出或皮膚乾燥、皮損部位呈現鮮紅或者暗紅色等等。若要改善濕疹的情況，戒口固然重要，甜食、煎炸食物、辛辣、牛羊肉都應該忌食，而雞蛋、牛奶、芝士亦是常見的致敏原，也應該要避免。多吃蔬菜，飲食清淡，可以預防濕疹。

註冊中醫師余健楚解釋潮濕引致濕疹嚴重的原因。

如果患了濕疹或濕疹復發，余醫師提醒首先應諮詢註冊中醫意見，提供診治方案，沒有任何秘方或偏方能治療濕疹。 余醫師解釋由於肺同皮膚有相表裡的關係，肺部有毒素積累的時候亦會導致皮膚疾病，濕疹亦有可能被影響。肺部是否有毒素積累，可以從以下的症狀參考判斷：例如，長期嗜睡、長期乾咳、便秘、面色灰暗、鼻翼皮膚暗黑等。所以春天期間可以嘗試清一清肺毒，改善皮膚問題。如果市民希望透過食療改善病情，余醫師建議飲用馬蹄蜂蜜檸檬水，有清肺毒的功效，用半斤馬蹄削皮切碎，與一個鮮檸檬一起煲水，最後熄火再加50克蜂蜜即成。