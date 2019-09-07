【9.7機場】東涌空氣污染指數達10+嚴重級　環保署料明日持續欠佳

反對修訂《逃犯條例》風波持續，特首林鄭月娥雖在本周三（4日）宣布撤回修例，但事件並未因此平息。有網民今日（7日）再發起「機場交通壓力測試」行動，企圖堵塞來往機場方向交通。 環保署今日下午公布，本港空氣質素持續欠佳，錄得較正常為高的空氣污染水平，其中東涌空氣質素健康指數更錄得10+，健康風險級別達到「嚴重」水平，預料明日（8日）本港地區將持續錄得比正常為高的空氣質素健康指數。

有市民今日（7日）再發起「機場交通壓力測試」行動，企圖堵塞來往機場方向交通，大批警員到東涌一帶駐守。（梁鵬威攝）。

環保署表示，受一股大陸氣流影響，本港今日天晴炎熱，吹微風，自中午起，各地區錄得較正常為高的臭氧及粒子水平。受背景污染較高的氣團影響，日間的陽光有利光化煙霧現象，令臭氧及微細懸浮粒子在珠江三角洲區域迅速形成，特別在巿區部分地區及路邊，較高的臭氧水平亦會加速二氧化氮的形成。根據天文台預測，本港隨後一兩日仍然吹微風，環保署預料在下周風勢增強之前，本港的空氣污染仍會維持在較高的水平。

環保署又呼籲一般市民應盡量減少戶外體力消耗，以及減少在戶外逗留的時間，從事體力勞動戶外工作僱員的僱主應評估戶外工作的風險，並採取適當的預防措施保障僱員的健康。

在下午4時半，環境保護署錄得元朗、屯門、東涌及大埔的空氣質素健康指數，已達10級，另塔門也升至9級，均屬甚高水平；之後到5時半，東涌空氣質素健康指數升至10+級，達到嚴重水平。