【天文台科普】太空人冇見過星星會閃？到底係咩驅使星光閃爍？

（原文取自天文台網頁，大小標題、引言及內文，經過香港01編輯修訂）

為什麼星星會閃？

由於太空人在太空旅程中並沒有看見星星閃爍，該現象必定是大氣引致。但是，星星閃爍是由於空氣擾動的說法並非完全正確。

單單是空氣的擾動，我們稱之為風。風並不能使星星閃爍，因為光的速度很快，每小時超過十億公里。

星光受到扭曲來自空氣的溫度變化。空氣溫度的變化很大，差不多是老生常談。一般來說，每升高一公里，溫度會下降攝氏6.5度，因此在山上會感到較清涼。同樣，在炎熱的日子，你可能會留意到曬熱的馬路上升的熱浪，使遠處的車看來呈波浪形。

星光受到扭曲來自空氣的溫度變化。（Gettyimages／視覺中國）

究竟溫度變化怎樣導致星閃閃呢？

當光進入透明的媒體（如空氣），它一般會改變方向（即散射）。方向改變的幅度則視乎溫度的高低。暖空氣使光彎曲較少而冷空氣使光彎曲較大，這是因為暖空氣中的空氣分子相距較遠，造成較少散射。

任何星體（太陽除外）均離地球很遠很遠，基本上只有一道光線到達地球。當光線進入大氣層，經過不同溫度的空氣時會有不同的散射。如果那道光線散射偏離我們，星星便好像暫時消失；當光線剛好射進眼睛時，星星就重新出現，產生閃爍的效果。

為什麼大的星體如太陽或月亮並不會閃呢？

太陽及月亮發出的光線，很多都抵達地球。即使部份光線被散射掉，我們仍接收到其他的光線，所以太陽和月亮的影像看來很穩定。

行星在我們眼中看來也很細小，為什麼又不會閃？

行星其實並不像遠處的星體，可以當作光點看待。普通的雙筒望遠鏡（不必使用天文望遠鏡）便足以看到它們並非想像的小。所以它們像太陽及月亮，是不會閃的。

什麼是熱流？

熱流是不穩定空氣，因受熱而形成。它們出現在受太陽照射的地面或面向太陽的山脊或懸崖，垂直上升。禽鳥如鷹等善於利用熱流，上升動力令牠們省力地在天空滑翔。飛行運動如滑翔傘便是採用同一原理。

參考：What Einstein told his barber"， R.L. Wolke，Dell Publishing，2000。

原文：為什麼星星會閃？

作者：香港天文台李本瀅