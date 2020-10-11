十月風暴｜天文台發出1號風球　熱帶風暴周一傍晚逼近本港

天文台在今晚（11日）8時40分發出一號戒備信號（1號風球），表示有一熱帶氣旋集結於香港約800公里的範圍內，可能影響本港；天文台預告會在明日下午至黃昏考慮發出三號強風信號（3號風球）。 天文台於晚上6時45分發布熱帶氣旋生成消息。位於南海中至北部的低壓區，增強為熱帶低氣壓。在晚上8時，該熱帶低氣壓集結在東沙之東南約490公里，預料向西或西北偏西移動，時速約18公里，逼近珠江口以南。天文台料該未命名的熱帶低氣壓明日（周一，12日）增強為熱帶風暴，傍晚在本港以南約500公里掠過。

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↓↓主要氣象機構預測移動路徑圖↓↓

「急先風」下午急速生成

該個暫未命名的熱帶低氣壓是一個「急先風」，於今日下午在本港東南800公里附近生成，其後進入香港800公里範圍，中心附近最高持續風力為時速45公里。天文台預測其將朝西北方向逼近本港，明日下午5時增強至熱帶風暴，中心附近最高持續風力增至時速65公里，料最近在香港以南約500公里掠過，然後向西移動並逐漸增強至強烈熱帶風暴，掠過海南島南面近岸，再吹襲越南北部。

明日下午至黃昏考慮改發3號風球

天文台表示，按照現時預測路徑，該熱帶低氣壓會在今晚至明日（12日）早上與香港保持一段距離，本港風力不會明顯增強，明日中午前改發三號強風信號的機會不大；不過隨着該熱帶低氣壓明日逐漸靠近華南沿岸，加上與一股東北季候風的共同影響，預料本港風勢會在明日稍後逐漸增強，海面會有大浪及湧浪，天文台會在明日下午至黃昏考慮發出三號強風信號。

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