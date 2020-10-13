浪卡風球｜「十月風暴」不常見　近25年僅三次10月掛8號風球

踏入10月風季未結束，熱帶氣旋卻接踵進入南海，天文台今日更就熱帶風暴「浪卡」發出8號風球。回顧二戰後累計有14個「十月風暴」，天文台需發出8號風球，當中颱風「黛蒂」及超強颱風「愛茜」，更為本港帶來10號風球。自1995年的颱風斯寶後，天文台僅於2016及2017年的10月發出8號風球，因此浪卡是近25年內第三個「十月風暴」。 紀錄顯示，天文台在1954年及1972 年的11月，都曾發出8號風球，兩個「十一月風暴」均叫「柏美娜」。

▼「浪卡」襲港▼

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距港440公里 天文台發8號風球

「浪卡」今早最接近香港，在本港以南約440公里掠過，再加上與一股東北季候風的共同影響，天文台一早預料本港風勢會增強，遂在今日清晨5時40分發出8號風球，是近五年第三個「十月風暴」，其最接近本港時為熱帶風暴級別，料將移向海南島及越南北部。

之前兩個「十月風暴」為2016年的超強颱風海馬及2017的強颱風卡努。

熱帶風暴浪卡大致移向海南島一帶，並逐漸增強。（天文台網站截圖）

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▼各地預報系統預測熱帶氣旋「浪卡」路徑▼

最遲8號風球為11月8日

風季未完，翻查天文台資料，自1946年起，本港已有16個熱帶氣旋（不包括浪卡）在10月或之後，為本港帶來8號風球，當中熱帶氣旋級別最弱是1957年一個無名的熱帶風暴，另包括4個超強颱風，為1954年的「柏美娜」、1967年的「嘉娜」、1975年的「愛茜」、以及2016年的「海馬」。

1972年11月8日的強颱風「柏美娜」，8號風球持續14小時，成有記錄以來最遲的颱風；排名第二是同名的超強颱風「柏美娜」，發生在1954年11月5日，先後發出8號及9號風球；而第三位是強颱風「伊蘭」，天文台在1974年10月30日亦發出8號風球。

颱風「黛蒂」10月帶來10號波

十月風暴未必較弱，翻查資料，颱風「黛蒂」在1964年10月13日為本港帶來10號風球，歷時約8小時；相隔約十年，超強颱風「愛茜」在1975年10月14日為本港帶來另一個10號風球，但維持時間相對較短，只有近3小時。

此外，超強颱風「柏美娜」在1954年11月6日、颱風「奧西亞」在1950年10月5日，以及颱風「嘉曼」在1974年10月19日，亦分別在十月為本港帶來9號風球。